Hoje é notícia

Greve nos comboios

Os serviços mínimos definidos preveem 25% da circulação em Lisboa e no Porto em horário normal, e nos serviços Alfa, Intercidades e Internacionais, bem como no comboio da ponte 25 de Abril (Fertagus).

Também os trabalhadores da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) iniciam hoje uma semana de protesto, que inclui greves, manifestações e plenários em vários pontos do país.

Marcelo Rebelo de Sousa em Atenas para visita de Estado de três dias

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chega hoje à tarde a Atenas para uma visita de Estado à Grécia, a convite do seu homólogo grego, Prokópis Pavlopoulos, com os refugiados e a Europa na agenda.

O chefe de Estado estará na Grécia até quarta-feira, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e por deputados dos cinco maiores partidos com assento parlamento.Hoje, o único ponto do seu programa é uma receção à comunidade portuguesa, que, segundo os registos oficiais, é composta por aproximadamente 600 pessoas, cerca de 80% das quais residem na região metropolitana de Atenas.

Professores voltam hoje ao Ministério da Educação na véspera de greve de 4 dias

A reunião sobre o tempo de serviço congelado acontece na véspera de uma greve de quatro dias com início marcado para terça-feira e depois de uma proposta inicial da tutela que apenas contemplava a recuperação de menos de três anos e vai juntar à mesma mesa os ministérios da Educação e das Finanças, as duas grandes federações sindicais da educação (FNE e Fenprof) e outros oito sindicatos mais pequenos.

A greve de quatro dias, que acontece de forma faseada mas que neste período terá expressão em todo o país, tem na agenda o principal ponto de discórdia entre Governo e sindicatos e uma eventual desconvocação dependerá do resultado da reunião de hoje e de a tutela recuar nos termos da proposta que até ao momento não devolve os mais de nove anos reclamados pelos docentes.

A greve arranca na terça-feira, na região da grande Lisboa (Lisboa, Setúbal e Santarém) e Região Autónoma da Madeira e termina a 16 de março, dia em que os professores paralisam na região norte (Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança) e na Região Autónoma dos Açores.

Duo mais procurado da Argentina julgado hoje em Loures por roubos violentos a bancos

Rodolfo "El Ruso" Lohrman e Horacio Maidana, de 53 e 57 anos respetivamente, detidos preventivamente na prisão de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, são suspeitos de, em 2003, em conjunto com outros elementos, do sequestro de Christian Schaerer, à data com 21 anos, estudante de direito e filho de um empresário da província de Corrientes, perto da fronteira com o Paraguai.

Os autores exigiram um resgate para a sua libertação, mas até hoje o jovem nunca apareceu.

Quando foram detidos a 16 de novembro de 2016 pela Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo da PJ, no momento em que se preparavam para assaltar uma carrinha de valores, os dois apresentaram identidades falsas. Só meses depois é que a PJ descobriu as suas verdadeiras identidades.

Duas marchas na Venezuela

A aliança da oposição Mesa de Unidade Democrática (MUD) e a recém-criada Frente Ampla Venezuela Livre organizam hoje duas marchas contra a antecipação das eleições presidenciais naquele país.

Uma realiza-se em Caracas e tem como destino a sede da delegação da Organização das Nações Unidas e a segunda, que terá caráter nacional, decorrerá em várias cidades do país e visa o regime do Presidente Nicolás Maduro.

A Venezuela tem previsto realizar no próximo dia 20 de maio eleições presidenciais antecipadas, coincidindo o escrutínio com as legislativas e a eleição dos conselhos municipais.

Sporting vai a Chaves tentar reduzir desvantagem para o FC Porto

O Sporting pode reentrar na luta pelo título da I Liga, caso vença hoje em casa do Desportivo de Chaves, no jogo que vai encerrar a 26.ª jornada.

A oito pontos da liderança no arranque da ronda, os 'leões' podem reduzir a diferença para cinco em caso de triunfo, depois de o Futebol Clube do Porto, comandante da prova, ter perdido no domingo em casa do Paços de Ferreira por 1-0, vendo a sua vantagem sobre o Benfica reduzir de cinco para dois pontos, enquanto o Sporting também pode ficar mais perto.

No entanto, a tarefa do conjunto de Jorge Jesus não se afigura fácil, até porque os flavienses, orientados por Luís Castro, estão ainda na luta pelo quinto posto, que pode dar a Liga Europa, e, em casa, são difíceis de bater.

Lista longa' do Prémio Man Booker Internacional de literatura anunciada hoje

A 'lista longa' do Prémio Man Booker Internacional de literatura é anunciada hoje, no Reino Unido, ao início da tarde.

O prémio é atribuído todos os anos a um único livro de ficção, traduzido para inglês e publicado no Reino Unido no ano anterior, sendo elegíveis tanto romances como coleções de contos.

O trabalho dos tradutores é igualmente recompensado.O júri do prémio é este ano presidido pela autora e comentadora Lisa Appignanesi, da Royal Society of Literature, e composto pelo escritor e tradutor Michael Hofmann, pelo ensaísta Hari Kunzru, o crítico Tim Martin e a escritora Helen Oyeyemi.

A 'lista curta' do prémio Man Booker Internacional será anunciada a 12 de abril e o vencedor a 22 de maio.

O vencedor recebe um prémio de 50 mil libras (cerca de 56.200 euros), a ser dividido igualmente entre autor e tradutor da obra. Todos os selecionados para a "lista curta" recebem duas mil libras (perto de 2.250 euros).

No ano passado, o prémio Man Booker International, de melhor livro de ficção traduzido para inglês, foi atribuído a "Um cavalo entra num bar", do escritor israelita David Grossman, traduzido por Jessica Cohen.

Com Lusa