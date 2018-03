Proteção Civil diz que situação de risco do prédio nas Caldas da Rainha se mantém

Os moradores desconhecem que tipo de obras será necessário fazer nem se, durante a intervenção, vão poder permanecer no prédio.

Ontem os 13 moradores foram realojados pela Câmara, que vai assegurar estadia e alimentação das quatro famílias durante três dias.

A queda de uma parte do revestimento lateral do prédio foi potenciada pelo mau tempo mas terá tido origem na falta de obras de conservação e restauro do edifício.