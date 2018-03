Sindicato da Guarda Prisional anuncia vigília junto ao Estabelecimento Prisional do Porto

O sindicado declara que os motivos para a vigília se prendem com a imposição unilateral do horário de trabalho e a quebra de segurança, em particular dos guardas prisionais. Pedem ainda a restituição da dignidade pessoal e profissional destes elementos.

A vigília decorre entre as 08:30 e as 13:00 junto ao Estabelecimento Prisional do Porto.

Foram também emitidos dois pré-avisos de greve. Entre terça-feira e domingo para o Porto, e de 23 de março a 25 de abril em Lisboa.