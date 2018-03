Continente vai estar sob aviso amarelo devido à chuva, vento e agitação marítima

Segundo o Instituto, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Bragança, Vila Real, Porto, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros, por vezes fortes e de granizo e condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

O aviso para a precipitação vai estar em vigor entre as 12:00 e as 18:00 horas de quarta-feira. Estes distritos vão estar também sob aviso amarelo devido ao vento forte com rajadas da ordem dos 90 quilómetros por hora, podendo atingir os 100 nas terras altas entre as 9:00 e as 15:00 horas de quarta-feira.

Os distritos de Santarém, Portalegre, Lisboa, Santarém, Leiria, Setúbal, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo até às 15:00 horas por causa do vento forte.

O IPMA emitiu também aviso amarelo entre as 15:00 de quarta-feira e as 6:00 horas de sexta-feira para toda a costa portuguesa devido á agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste com 04 a 05 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste. Também a Madeira está até ao final do dia de hoje sob aviso laranja devido ao vento e agitação forte.

De acordo com a Marinha Portuguesa, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, São Martinho do Porto e Ericeira estão hoje fechadas à navegação e as de Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro e a de Aveiro estão condicionadas.

Portugal continental e os arquipélagos dos Açores e da Madeira vão ser afetados a partir de hoje pela passagem da depressão Gisele, que vai trazer chuva e vento forte e agitação marítima, segundo a meteorologista Ângela Lourenço.

"Vamos ter novamente o impacto de uma depressão. Vamos ter precipitação e vento forte e novamente um episódio de agitação marítima a partir de amanhã, dia 14, no continente e na Madeira, mas no caso dos Açores chega já hoje", disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Lusa