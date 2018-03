Governo diz que não há dados que relacionem contaminação nas Lajes com doenças

O bairro de Santa Rita foi construído de forma clandestina pela força aérea norte-americana, que vendeu as casas a civis.

Recentemente, as autoridades norte-americanas anunciaram que iam cortar o abastecimento. Com o protocolo assinado esta segunda-feira, tal não vai acontecer, pelo menos nos próximos dois anos até estarem concluídas as obras de construção de uma nova rede de abastecimento de água.

Sobre a polémica da contaminação dos solos, o ministro deixou a garantia de que caso se comprove que a contaminação está a resultar em problemas de saúde, o problema vai ser enfrentado de imediato.