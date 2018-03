Hoje é notícia

Professores em greve

Os professores iniciam hoje uma greve de quatro dias, distribuída por regiões, depois de permanecer inalterado o desacordo com o Governo sobre o tempo de serviço dos docentes que deve ser descongelado.

A greve arranca hoje nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém e região autónoma da Madeira e termina a 16 de março, sexta-feira, dia em que os professores paralisam na região norte (Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança) e na região autónoma dos Açores. Na quarta-feira, a greve concentra-se na região sul (Évora, Portalegre, Beja e Faro) e no dia 15 na região centro (Coimbra, Viseu, Aveiro, Leiria, Guarda e Castelo Branco).

Hoje "há greve e diria que, quando iniciámos esta reunião, entendíamos que era necessária uma grande greve dos professores para que o Governo percebesse que não pode apagar o tempo de serviço aos professores. Quando saímos desta reunião, saímos com a certeza de que não terá de ser uma grande greve, vai ter de ser uma extraordinária greve", disse na segunda-feira aos jornalistas o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, no final de uma reunião com o Governo.

Investimentos para proteção do litoral

O Ministério do Ambiente apresenta hoje investimentos de proteção do litoral do país, que preveem intervenções em 65 quilómetros da faixa costeira, tendo sido aprovados 47 projetos que correspondem a 110 milhões de euros.

De acordo com uma nota do gabinete do ministro João Pedro Matos Fernandes, estes investimentos visam aumentar "a resiliência do território fase à erosão costeira, garantindo que o litoral continue a ser uma fonte de riqueza".

"Neste âmbito, o PO SEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos) lançou seis avisos para ações materiais e imateriais de proteção do litoral, tendo sido aprovados 47 projetos que correspondem a um investimento de 110 milhões de euros, com um financiamento comunitário do fundo de coesão de 88,5 milhões de euros", lê-se na mesma nota.

A cerimónia realiza-se no Museu Marítimo de Ílhavo, Aveiro, e conta ainda com a presença da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, e da secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos.

Câmara de Cascais segura Forte de Santo António da Barra

Um protocolo de colaboração para a fruição do Forte de Santo António pelas populações vai ser assinado hoje entre o secretário de Estado da Defesa Nacional e o presidente da Câmara de Cascais, assumindo a autarquia "a manutenção e limpeza das instalações".

"Não é ainda o acordo que ambicionamos, mas é o acordo possível. Este acordo não nos permite criar valor cultural e económico no Forte de Santo António, mas permite, pelo menos, que a Câmara de Cascais trave o inexplicável processo de degradação do forte", disse o presidente da autarquia, Carlos Carreiras (PSD), citado numa nota à comunicação social.

Segundo a câmara, o acordo com a duração de um ano prevê que a autarquia fique responsável pela "desmatação", "limpeza", "segurança" e "manutenção" do espaço, além da "dinamização de atividades" e o desenvolvimento dos projetos de recuperação e "requalificação do edificado histórico patrimonial, assim como das funcionalidades futuras".

O autarca acrescentou que o município, após o prazo do contrato, "mantém a intenção de desenvolver atividades no imóvel de forma permanente".

O Forte de Santo António da Barra, em São João do Estoril, edificado durante a ocupação filipina, teve um papel relevante no âmbito da Restauração da Independência (1640), constituindo um ponto importante do sistema de defesa marítima de Lisboa.A fortificação foi utilizada, durante o Estado Novo, como residência de férias do ditador António Oliveira Salazar, que ali sofreu uma queda em 1968, contribuindo para a degradação do seu estado de saúde até à morte em 1970.

Garraiada em referendo

A continuidade da garraiada no programa de festas da Queima das Fitas vai hoje a referendo, que arranca às 10:30 e termina às 24:00, com mesas de voto em todas as faculdades da Universidade de Coimbra.

As mesas espalhadas pelas faculdades e departamentos da Universidade de Coimbra vão estar abertas entre as 10:30 e as 18:30, sendo que a votação decorre também entre as 19:30 e as 24:00, na sala de estudo da Associação Académica de Coimbra, num referendo organizado pela Comissão Organizadora da Queima das Fitas (COQF).

Em fevereiro, a COQF decidiu, "por unanimidade, propor a abolição da garraiada como evento tradicional da festa". Face a essa posição, o Conselho de Veteranos e a Associação Académica de Coimbra (AAC) - entidades tutelares da Queima - acordaram em realizar um referendo aos estudantes da Universidade de Coimbra sobre o futuro da garraiada.

Marcelo na Grécia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reúne-se hoje com o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, e com o chefe de Estado grego, Prokopios Pavlopoulos, em Atenas.

Marcelo Rebelo de Sousa está na Grécia desde segunda-feira, a convite do seu homólogo grego, para uma visita de Estado de dois dias e meio, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

O programa começa hoje com a deposição de uma coroa de flores no monumento ao soldado desconhecido, em frente ao Parlamento grego, antes de ser recebido no Palácio Presidencial pelo Presidente da República Helénica, Prokopios Pavlopoulos, com irá quem almoçar.

O chefe de Estado terá ainda um encontro com Alexis Tsipras, na residência oficial do primeiro-ministro grego, deslocando-se em seguida ao Parlamento Helénico, onde será recebido pelo seu presidente, Nikos Voutsis.

À tarde, Marcelo Rebelo de Sousa será agraciado com o título de doutor 'honoris causa' pela Universidade Nacional de Atenas, seguindo-se um jantar oficial organizado em sua honra pelo Presidente da República Helénica.

Cinco anos de Papa Francisco



O papa Francisco, o primeiro chefe da Igreja católica oriundo do hemisfério sul, comemora hoje cinco anos da sua eleição, tendo, até agora, um pontificado marcado pela simplicidade e proximidade na abordagem de dramas sociais. Esta postura tem suscitado entusiasmo ou curiosidade, até junto dos não católicos, mas também oposições na Igreja.

Francisco foi o nome adotado pelo argentino Jorge Mario Bergoglio, 81 anos, depois de ser eleito papa, numa escolha considerada surpreendente, já que estava entre os cardeais mais velhos do conclave.

Os múltiplos escândalos de pedofilia e as sucessivas denúncias de abusos de crianças por sacerdotes, assim como "a corrente de corrupção" que afirmou existir no seio da Cúria foram alguns dos principais desafios internos que Francisco teve de enfrentar.

Portugal recebeu, em 2017, a visita de Francisco, que, embora sem uma relação conhecida com o Santuário de Fátima, chegou como peregrino e canonizou os pastorinhos Jacinta e Francisco Marto.

Protesto pela acessibilidade



A Associação Portuguesa de Deficientes (APD), em conjunto com a Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa, realiza uma ação de protesto junto da estação do Metropolitano da Cidade Universitária, que serve faculdades da Universidade de Lisboa e o Hospital de Santa Maria, mas é inacessível para pessoas com deficiências motoras.

O protesto vai centrar-se no exemplo das dificuldades de um jovem deficiente motor residente em Odivelas que frequenta o ensino superior.A APD pretende denunciar o incumprimento de legislação em vigor sobre acessibilidade de locais públicos e a falta de resposta de entidades oficias a diligências feitas pela associação.

Festival Literário da Madeira



O 8.º Festival Literário da Madeira começa hoje, no Funchal, com um debate entre o jornalista e escritor inglês Mick Hume e o autor e humorista português Ricardo Araújo Pereira, sobre o significado da liberdade de expressão.A edição deste ano do Festival Literário da Madeira decorre até sábado, no Teatro Municipal Baltazar Dias, sob o tema "Jornalismo e Literatura - Palavra que prende, palavra que liberta", com a presença de autores de várias nacionalidades e organização da Eventos Culturais do Atlântico.

A sessão de encerramento, ao final de tarde de dia 17, cabe ao escritor peruano Daniel Alarcón e ao escritor e tradutor espanhol Javier Cercas, que vão conversar sobre se "Jornalismo é literatura com pressa", uma afirmação de Matthew Arnold.

Entre estes dois momentos, haverá espaço para mais cinco "conversas cruzadas", a primeira das quais entre os escritores Eleanor Catton (Nova Zelândia), José Luís Peixoto e Sofi Oksanen (Finlândia), sobre o tema "O trabalho da boa ficção é confortar o perturbado e perturbar quem está confortável" (David Foster Wallace).

O escritor Pedro Mexia é o convidado de hoje do ciclo de encontros "Escritores no Palácio de Belém", uma iniciativa da Presidência da República.

Estes encontros põem em contacto alunos dos vários níveis de escolaridade e autores com obras recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura, e visam sublinhar "a importância das políticas de promoção da leitura, enquanto contributo fundamental para o estabelecimento da igualdade de oportunidades no sistema educativo", de acordo com a Presidência da República.

A arquiteta Marina Tabassum, prémio Aga Khan de Arquitetura 2016, é a convidada da Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, para a sessão das Conferências da Garagem, que se realiza hoje, em colaboração com a Trienal de Lisboa.

Arquiteta pela Universidade do Bangladesh, onde nasceu, lecionou na Universidade de Austin, Texas, e atualmente é professora na Graduate School of Design da Harvard University, nos Estados Unidos, além de dirigir o Bengal Institute for Architecture, Landscapes and Settlements. No Bangladesh, dirige o atelier MTA, fundado em 2005, com o objetivo de estabelecer uma linguagem arquitetónica contemporânea, mas com raízes no lugar. Opõe-se à pressão global das grandes indústrias, que resulta em edifícios impessoais, preferindo ter em conta a história da terra, dos materiais, do clima e da cultura locais. Marina Tabassum vai falar sobre "Construir no Bangladesh", numa sessão com início às 19:00, na Sala Luís de Freitas Branco do CCB.

Com Lusa