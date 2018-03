Mais de metade das linhas ferroviárias está em mau estado

Segundo o documento, quase 60% dos caminhos-de-ferro têm um desempenho medíocre ou mau. Estes dados revelam que o maior problema é a degradação e má qualidade dos carris, travessas e mecanismos de mudança de via.

Os piores troços estão situados entre Ovar e Gaia, na Linha do Norte, e Tua e Pocinho na Linha do Douro. Entre os casos mais preocupantes estão também a via férrea entre Espinho e Oliveira de Azeméis e o trajeto de Aveiro a Sernada do Vouga.

O relatório revela ainda que a rede suburbana de Lisboa está pior do que a do Porto. O jornal Público refere que os 20 descarrilamentos registados nos últimos quatro anos ocorreram todos em troços considerados problemáticos.

Mais de metade dos acidentes registados aconteceram nas linhas da Beira Alta e Douro.