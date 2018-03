António Costa em Estrasburgo para debater futuro da União Europeia

A intervenção de António Costa será feita às 09:00 (Lisboa), num debate que marcado pela discussão de vários temas. Entre eles as alterações climáticas, segurança e defesa, migrações, crescimento e emprego e ainda a transição digital.

Em Estrasburgo, o primeiro-ministro vai também reunir com o Presidente do Parlamento Europeu e com os eurodeputados e funcionários portugueses da instituição.