Proteção Civil registou 445 ocorrências até às 14:00

Fonte da ANPC disse à agência Lusa que foram registadas "445 ocorrências", desde "a meia noite, altura em que entrou em vigor o alerta amarelo, e até às 14:00".

As ocorrências "tiveram especial desenvolvimento nas últimas três horas", sendo que "durante a noite não existiram praticamente ocorrências", acrescentou a mesma fonte.

O Porto é o distrito mais afetado, seguindo-se Coimbra e Leiria, e as "maiores incidências são quedas de árvores (190), inundações (109) e quedas de estruturas (105)".

Questionada sobre feridos, a ANPC referiu que só há feridos a registar na sequência do desabamento de parte da estrutura do telhado da Porto Editora, na Maia (distrito do Porto), que "afetou três colaboradores".

No concelho de Lisboa foram registadas 67 ocorrências desde as 08:00 até às 15:00, em consequência do mau tempo, sem registo de qualquer dano humano, avançou fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) à agência Lusa.

Das 67 ocorrências, 12 são quedas de árvores, 25 são quedas de estruturas (como vidros, placas, estores ou antenas) e nove são inundações - sete em espaço privado e duas na via pública, que, segundo a fonte do RSB, não causaram constrangimentos de maior.

O RSB apontou ainda que há apenas a registar alguns danos materiais, na sequência da queda de árvores em cima de algumas viaturas.

Lusa