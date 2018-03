Ruiu parte do telhado das instalações da Porto Editora na Maia, 3 feridos ligeiros

Última atualização às 12:40

As primeiras informações davam conta de cinco feridos, mas as autoridades apenas confirmaram três. "Há três feridos ligeiros a serem assistidos na sequência da queda de uma estrutura da Porto Editora da Maia", declarou fonte do CDOS do Porto, acrescentando que o alerta para a ocorrência associada ao mau tempo, foi registado às 11:10.

A mesma fonte adiantou que, durante a manhã de hoje, devido ao mau tempo, registaram-se "várias dezenas" de ocorrências como inundações, quedas de árvores e quedas de chapas das fachadas de habitações, designadamente na Avenida da Boavista.

Com Lusa