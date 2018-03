Dois feridos graves em derrocada na Praia da Ursa, em Sintra

Em atualização

De acordo com informação transmitida à SIC pelo porta-voz da Autoridade Marítima, comandante Pereira da Fonseca, as vítimas estavam a acampar no areal.

O alerta foi dado às 9:50 e no local estarão ainda 17 operacionais.

As vítimas feridas com graviadde são um homem de nacionalidade brasileira e uma mulher de nacionalidade alemã, com cerca de 40 anos de idade.

Logo após o incidente, foi divulgada a notícia de que uma pessoa tinha morrido na sequência da derrocada, informação entretanto desmentida.