Hoje é notícia

Fogos, a limpeza das matas e a agenda do Primeiro-ministro

O Primeiro-ministro António Costa vai falar na residência oficial do primeiro-ministro, pelas 09:30, e terá a seu lado o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado.

O prazo para a limpeza de áreas envolventes a casas isoladas, aldeias e estradas termina hoje, pelo que os proprietários, em caso de incumprimento, ficam sujeitos a contraordenações, com coimas que variam entre 280 e 10 mil euros, para particulares, e entre três mil e 120 mil euros, para pessoas coletivas.

Perante o incumprimento dos proprietários do prazo de 15 de março, as câmaras municipais têm de garantir, até 31 de maio, a realização de todos os trabalhos de gestão de combustível.

À tarde, o primeiro-ministro desloca-se à Assembleia da República para o debate quinzenal com os deputados, para o qual o Governo escolheu como tema a "prevenção estrutural e gestão integrada de incêndios".

Governo escolhe tema dos incêndios para abrir debate quinzenal no Parlamento

Depois da intervenção inicial de António Costa, o PSD será o primeiro partido a interpelar o chefe do executivo, no segundo debate quinzenal do líder parlamentar Fernando Negrão.

Seguem-se intervenções de BE, CDS-PP, PCP, PEV, PAN e PS.A limpeza das florestas já dominou parte da discussão com o primeiro-ministro há 15 dias, no parlamento, com António Costa a salientar, então, que as obrigações legais de limpeza de mato existem desde 2006, criticando os que, "a nível local e ministerial (...), lavaram as mãos" do seu cumprimento.

A seguir ao debate quinzenal, está prevista a discussão preparatória do Conselho Europeu, também com a presença do primeiro-ministro, com tempos conjuntos com o debate sobre as prioridades da presidência da Bulgária no Conselho da União Europeia.

Prazo para contribuintes reclamarem despesas do e-fatura termina hoje

Os contribuintes têm até hoje para reclamar, no Portal das Finanças, das despesas feitas em 2017 que foram comunicadas através do e-fatura (familiares e por exigência de fatura).

Depois da fase de confirmação de despesas no e-fatura, os contribuintes puderam verificar a totalidade das despesas que vão ser consideradas nas deduções à coleta de Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares (IRS) no Portal das Finanças.

Essas despesas juntam a informação do e-fatura (despesas familiares e com dedução por exigência de fatura, em que entram despesas com cabeleireiros e reparações automóveis, por exemplo) com a informação proveniente de outras entidades que transmitem bens e prestam serviços que contam para as deduções à coleta do IRS, mas que não estão obrigadas à comunicação de faturas, como os recibos de renda eletrónicos, as taxas moderadoras ou as propinas pagas a estabelecimentos públicos de ensino.

Arquitetos manifestam-se hoje em Lisboa contra proposta que permite engenheiros assinarem projetos de arquitetura

A Ordem dos Arquitetos promove uma concentração junto à Assembleia da República e uma vigília junto à sua sede, em Lisboa, para repudiar a proposta de lei que permite a engenheiros assinarem projetos de arquitetura.

A concentração em frente ao parlamento, às 17:00, e a vigília em frente à Ordem dos Arquitetos, às 21:30, visam contestar o documento que foi aprovado em fevereiro, na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República.

O projeto de lei encontra-se a ser revisto na sua versão definitiva, e deverá ainda ser apresentado na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, antes de ir a plenário para votação final.

O Museu do Oriente inaugura a exposição "Um Museu do Outro Mundo", em Lisboa, para assinalar o décimo aniversário deste espaço museológico, e os 30 anos da Fundação Oriente, que tutela o museu.

Na exposição, que fica patente até 03 de junho, cruzam-se as obras do acervo do Museu do Oriente, a coleção pessoal de arte chinesa de José de Guimarães e novas obras criadas pelo artista.José de Guimarães, 78 anos, cuja vida e obra é marcada por viagens pela Ásia, África e América Latina, reuniu ao longo de décadas uma coleção de arte chinesa que percorre desde o período Neolítico à unificação do império.

Pequenos acionistas dos CTT discutem hoje a situação da empresa

Os pequenos acionistas dos CTT -- Correios de Portugal vão reunir-se hoje para analisar a situação da empresa e aprovar medidas de defesa e desenvolvimento do grupo, a propor na próxima assembleia-geral ordinária de 18 de abril.

O encontro, que decorre num hotel em Lisboa, é promovido por um grupo de dez acionistas, que detêm cerca de 100.000 ações dos CTT.Num comunicado divulgado no início deste mês, este grupo informou que os pequenos acionistas dos CTT têm assistido com extrema preocupação à prática de erros estratégicos na orientação da empresa e a significativos erros de gestão, os quais prejudicam gravemente o necessário ajustamento da empresa à emergente Economia Digital.

O 1º de vários debates sobre a ciência e o ensino superior

O Governo promove o primeiro de vários debates sobre o pacote de novas medidas para a ciência e o ensino superior, que inclui uma lei para o setor do espaço e a concessão de doutoramentos pelos institutos politécnicos.

O debate de hoje decorrerá na Ordem dos Engenheiros, em Lisboa, estando previstos outros até abril, numa iniciativa promovida pelo ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor.

Entre as medidas incluem-se a atribuição de doutoramentos pelos institutos politécnicos, atualmente sob alçada das universidades, sob critérios científicos aplicáveis aos dois tipos de instituições de ensino superior, os mestrados profissionalizantes com a duração de um ano, o alargamento do recrutamento de alunos para cursos de curta duração, com uma componente mais prática, e a promoção das carreiras académicas e científicas.

Em 15 de fevereiro, o Governo aprovou também a proposta de lei (a ser votada pelo parlamento) que define o regime de acesso e exercício da atividade espacial e a Estratégia Nacional Portugal Espaço 2030.

3º dia de greve dos professores no Centro

Os professores entram hoje no terceiro de quatro dias de uma greve cuja adesão, segundo os sindicatos, tem estado em crescendo, chegando agora à região centro do país.

De acordo com dados avançados pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof), o segundo dia de greve, na quarta-feira, registou uma adesão de 70% à paralisação convocada por dez estruturas sindicais representativas dos professores em protesto contra o decurso das negociações com o Governo.

No primeiro dia, a adesão terá ficado entre os 60% e 70%, também de acordo com os sindicatos.A greve tem como principal motivação a falta de consenso sobre a contagem de todo o tempo de serviço, no processo de descongelamento das carreiras da Função Pública.

A tutela admite descongelar dois anos e dez meses de tempo de serviço aos docentes, mas estes não desistem de ver contabilizados os nove anos e quatro meses, embora admitam um processo faseado.

A greve arrancou na terça-feira nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém e na região autónoma da Madeira, concentrou-se na terça-feira na região sul (Évora, Portalegre, Beja e Faro) e chega hoje à região centro (Coimbra, Viseu, Aveiro, Leiria, Guarda e Castelo Branco).

A paralisação termina na sexta-feira na região norte (Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança) e na região autónoma dos Açores.

Sporting joga hoje em Plzen para tentar chegar aos quartos de final da Liga Europa

Sporting procura confirmar a passagem aos quartos de final da Liga Europa de futebol, no terreno dos checos do Viktoria Plzen, depois da vitória por 2-0 em Lisboa.

Os dois golos do colombiano Fredy Montero deram esta vantagem aos "leões", que procuram chegar pela sexta vez a esta fase da competição, incluindo o historial na Taça UEFA, na qual foram final.

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, não vai poder contar com o defesa central uruguaio Sebastian Coates e com o médio William Carvalho, além de um lote alargado de lesionados, casos de Podence, André Pinto, Rafael Leão, do brasileiro Bruno César, do costa-marfinense Doumbia e do italiano Piccini.

O jogo entre Sporting e Viktoria Plzen está marcado para as 18:00 (horas de Lisboa), e vai ser arbitrado pelo alemão Tobias Stieler.

Fernando Santos revela convocados para os particulares com Egito e Holanda

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, revela a lista de convocados para os particulares com Egito e Holanda, numa convocatória em que são esperadas algumas ausências e surpresas.Jogadores como Pepe, Nelson Semedo e Danilo estarão provavelmente de fora nos dois primeiros jogos de Portugal em 2018, situação que vai obrigar o selecionador nacional a ter de chamar alguns nomes menos habituais.

Muito desfalcado na defesa, o central Rúben Dias, que agarrou a titularidade no Benfica, poderá integrar as escolhas de Fernando Santos, que vai, frente a Egito e Holanda, começar a preparar a participação dos campeões europeus na fase final do Mundial2018, a decorrer na Rússia.

A lista de convocados será divulgada pelo técnico de 63 anos em conferência de imprensa, às 12:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Rui Jorge anuncia hoje os convocados sub-21

Após o anúncio de Fernando Santos, será a vez de o selecionador de sub-21, Rui Jorge, anunciar as suas escolhas para os dois próximos jogos de qualificação para o Europeu de 2019.

A formação lusa de sub-21 defronta o Liechtenstein em 23 de março, pelas 17:45, em Tondela, e mede forças com a Suíça em 28 de março, em Neuchatel, na Suíça.