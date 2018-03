As "gordas" da semana

A morte de uma mente brilhante

Stephen Hawking morreu no dia 14 de março. Considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos, o físico britânico passou a maior parte da vida numa cadeira de rodas e a comunicar através de um computador.

Era portador de esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença rara, degenerativa, que paralisa os músculos do corpo. A doença foi detectada quando tinha 21 anos. Stephen Hahking fintou os piores prognósticos que lhe davam apenas dois anos de vida e resistiu até aos 76 aos.

Morreu no mesmo dia em que há 139 anos nascia Albert Einstein e tinha um desejo sobre o que gravar na sua lápide: o resumo da sua obra ciêntifica, uma "simples equação".

Hawking inspirou o mundo com a sua inteligência e sentido de humor. Participou em série de comédia, como a "Teoria do Big Bang" ou "Os Simpsons".

As reações não se fizeram esperar. A primeira-ministra britânica Theresa May lembrou o "espírito brilhante e extraordinário" do físico britânico. O físico português Carlos Fiolhais destacou o trabalho de um dos grandes cientistas do "nosso tempo".

O ator Eddie Redmayne disse que Stephen Hawking foi o homem mais divertido que conheceu. A Universidade de Cambridge sublinhou que o físico foi "uma inspiração para milhões" de pessoas e que deixa no mundo "um legado inesquecível".

Já o Parlamento português aprovou um voto de pesar pela morte de Hawking e fez minuto de silêncio.

O colapso de uma ponte pedonal em Miami

Uma ponte pedonal caiu em Miami, nos Estados Unidos da América, fazendo seis mortos e vários feridos.

A estrutura, que pesava 950 toneladas, colapsou sobre os carros que passavam na estrada. A ponte pedonal, cuja inauguração estava prevista para 2019, deveria ligar a Universidade de Miami a uma área de residências estudantis onde vivem cerca de quatro mil pessoas.

As testemunhas ouvidas no local relataram um momento "chocante" e aquilo que pareceu várias explosões.

Mais uma demissão na administração Trump

O Presidente norte-americano demitiu o secretário de Estado Rex Tillerson, no dia 13. Donald Trump justificou a decisão com os desacordos com o secretário de Estado sobre o dossiê nuclear iraniano.

O anúncio foi feito através do Twitter do Presidente dos Estados Unidos da América. Aliás, o próprio Rex Tillerson soube da sua demissão na rede social de Donald Trump.

O correspondente da SIC nos Estados Unidos da América, Luís Costa Ribas, considerou que a saída do chefe da diplomacia norte-americana já estava decidida há muito tempo e que o próprio Rex Tillerson ainda nem tinha sido informado oficialmente.

Desde que a administração liderada por Donald Trump assumiu o poder, as demissões foram uma constante e atingiram recordes. No total, entre janeiro de 2017 e esta semana, somam-se 20 demissões.

A morte de uma ativista brasileira

Marielle Franco foi morta a tiros no dia 14, no Rio de Janeiro, num crime com contornos políticos e que a polícia suspeita tratar-se de uma execução.

A ativista era uma das principais vozes na defesa dos direitos das mulheres negras no Brasil e a sua morte levou a que a população saísse às ruas do país para protestar contra o assassinato.

O jornal "O Globo" avançou que a munição usada para matar a vereador do Município do Rio de Janeiro pertence a um lote vendido à Polícia Federal de Brasília, em 2006.

As suspeitas do envolvimento de agentes militares no homicídio levou um grupo de juízes brasileiros a defender uma investigação independente.

"Tenho medo de sair à rua por vergonha", o relato de André Gomes

Numa entrevista a uma revista espanhola, André Gomes admitiu que a experiência no FC Barcelona não estava a correr como gostaria. O internacional português revelou que jogar era uma espécie de inferno e que tinha receio de sair à rua por vergonha. O jogador perdeu a confiança e afirmou que coloca demasiada pressão em si mesmo.

Depois da entrevista, muitas foram as reações ao relato de André Gomes.

O treinador do FC Barcelona, Ernesto Valverde, enalteceu a atitude "corajosa" do jogador. Luís Figo disse que era importante ter personalidade e caráter para conseguir superar os momentos como os que o médio está a atravessar.

O jogo que eliminou o Chelsea da Liga dos Campeões e garantiu a passagem dos quartos de final ao FC Barcelona teve um momento importante, quando André Gomes foi chamado para substitui Busquets.

O jogador português foi ovacionado em Camp Nou pelos adeptos do clube catalão. André Gomes agradeceu aos adeptos e falou numa "noite mágica".

Sporting segue em frente na Liga Europa

O Sporting garantiu no dia 15 o apuramento para os quartos de final da Liga Europa, apesar da derrota na República Checa (2-1, após o prolongamento). Os leões beneficiaram da vantagem trazida da primeira mão dos oitavos de final, em Alvalade. O jogo ficou marcado por um lance caricato e um pénalti falhado por Bas Dost.

No final do jogo, Jorge Jesus teceu duras críticas à UEFA por permitir que um relvado como o do Plzen integre uma fase destas da competição. O treinador do Sporting disse mesmo que a culpa da má exibição da equipa também foi do relvado, que descreveu como um "batatal".

O adversário do Sporting nos quartos de final ficou conhecido na sexta-feira. Os leões vão defrontar o Atlético de Madrid, a equipa de Diego Simeone, que ocupa o 2.º lugar da La Liga e tem como principal característica a consistência defensiva.

A derrocada na Praia da Ursa que matou uma pessoa

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na sequência de uma derrocada, na Praia da Ursa, no concelho de Sintra. A vítima mortal é um jovem de nacionalidade brasileira, com cerca de 20 anos. Estava acompanhado de uma mulher alemã, que sofreu múltiplas fraturas.

Foi necessário um helicóptero da Força Aérea para resgatar as vítimas, que estavam a acampar no areal, num local de difícil acesso. A Força Aérea divulgou as imagens do resgate do grupo de cinco pessoas.

O surto de sarampo

A Direção-Geral da Saúde confirmou a existência de um novo surto de sarampo com a confirmação de 25 casos, a maioria profissionais do Hospital de Santo António, no Porto. A diretora-geral da Saúde admitiu na sexta-feira a possibilidade de surgirem novos casos, mas garantindo que os hospitais estavam preparados.

O Governo apelou à vacinação e admitiu que para já não estava previsto tornar obrigatória a medida para profissionais de saúde.

Um em cada 100 casos de sarampo pode ter complicações graves e levar à morte. A vacina é a única forma de prevenção, como explica a jornalista Sara Antunes de Oliveira num vídeo sobre o sarampo: o que é, como atua e como prevenir.

