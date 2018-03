Incêndio na garagem de um prédio em Leça da Palmeira

Última atualização às 13:37

Bombeiros de Leça da Palmeira, Leixões e São Mamede deslocaram-se de imediato para o local. Até ao momento não há notícia de vítimas.

De acordo com um morador, que alertou as autoridades, foram ouvidas 12 explosões durante um período de cerca de uma hora.

Em declarações ao repórter da SIC Rui Teixeira, o morador admitiu que as explosões estejam relacionadas com as viaturas estacionadas na garagem.

Pouco depois de ser dado o alerta, as autoridades estabeleceram um perímetro de segurança à volta do prédio.