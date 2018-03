Os conteúdos mais vistos da semana

1.º: Maiorias absolutas de Cavaco Silva "sobem" ao palco

O primeiro lugar dos cinco conteúdos mais vistos pertence a uma galeria que apresenta a nova peça do Teatro Experimental do Porto.

"Maioria Absoluta" é a terceira parte de uma trilogia dedicada à juventude inquieta portuguesa do século XX. A peça dura de uma hora e o elenco, de sete atores, leva ao palco o tema das maiorias absolutas do antigo primeiro-ministro, Cavaco Silva, assim como a ideia de fim do mundo, das manifestações estudantis e lutas contra as propinas até chegar a 2001 com os atentados contra as Torres Gémeas.

1 / 10 MANUEL ARA\303\232JO 2 / 10 MANUEL ARA\303\232JO 3 / 10 MANUEL ARA\303\232JO 4 / 10 MANUEL ARA\303\232JO 5 / 10 MANUEL ARA\303\232JO 6 / 10 MANUEL ARA\303\232JO 7 / 10 MANUEL ARA\303\232JO 8 / 10 MANUEL ARA\303\232JO 9 / 10 MANUEL ARA\303\232JO 10 / 10 MANUEL ARA\303\232JO

2.º: O que acontece ao cérebro no momento exato da morte

Em segundo lugar aparece o artigo que explica como um grupo de investigadores decidiu estudar o que acontece ao cérebro no exato momento da morte do ser humano. Os testes foram feitos em doentes terminais e a maioria dos pacientes sofreu acidentes de viação, cardiovasculares ou paragens cardíacas. A investigação foi realizada por uma equipa de cientistas de Berlim e dos Estados Unidos da América.

PATRICK SEMANSKY

3.º: Momentos da vida de Stephen Hawking

Stephen Hawking morreu no dia 14 de março aos 76 anos. A galeria que relembra os momentos da vida do físico britânico foi a terceira mais vista da semana.

1 / 20 Lucas Jackson / Reuters 2 / 20 Toby Melville / Reuters 3 / 20 Russell Boyce / Reuters 4 / 20 Paul Bates 5 / 20 Reuters 6 / 20 Reuters 7 / 20 Toby Melville 8 / 20 Gary Cameron 9 / 20 Charles W Luzier / Reuters 10 / 20 ZERO GRAVITY CORPORATION HANDOUT 11 / 20 Francois Lenoir / Reuters 12 / 20 Victor Ruiz Caballero / Reuters 13 / 20 Reuters 14 / 20 Andrew Winning / reuters 15 / 20 Joel Ryan / AP 16 / 20 Suzanne Plunkett / Reuters 17 / 20 Jason Reed / Reuters 18 / 20 Valentin Flauraud / Reuters 19 / 20 Valentin Flauraud / Reuters 20 / 20 Neil Hall / Reuters

4.º: As gotas que podem vir a substituir as lentes de contacto ou os óculos

O quarto lugar pertence ao artigo que revela a invenção de uma equipa de investigadores de Israel, que promete revolucionar o tratamento de problemas dos olhos, como a miopia. São as "nanogotas", uma solução que pode vir a eliminar a necessidade de usar óculos ou lentes.

AKHTAR SOOMRO

5.º: Quem quer ser voluntário para beber cerveja?

E, por fim, o quinto lugar vai para o artigo que expõe que investigadores portugueses estão à procura voluntários para beber cerveja. O objetivo é estudar os efeitos do consumo moderado da bebida na saúde.