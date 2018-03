Estrada da Beira reaberta ao trânsito em Coimbra

A circulação da Estrada da Beira esteve cortada desde as 04:30, entre o Cabouco e Segade, devido a deslizamento de terras na zona de São Frutuoso.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra, a estrada foi reaberta nos dois sentidos "por volta das 17:30", depois de terem sido realizados trabalhos de limpeza no local.

Durante este mês, já foram registados vários deslizamentos de terras na zona de São Frutuoso.

Lusa