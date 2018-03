Suspeito de desviar milhares de euros da Rede de Judiarias aguarda julgamento em liberdade

No final de uma semana de internamento numa unidade psiquiátrica, o antigo consultor da Rede de Judiarias de Portugal, suspeito de ter desviado 115 mil euros da instituição, foi ontem detido pela PJ da Guarda

Na manhã deste sábado, Marco Baptista foi sujeito ao primeiro interrogatório judicial no tribunal de Castelo Branco, mas saiu em liberdade apenas com termo de identidade e residência, que o impede de sair da região sem avisar as autoridades judiciárias.

Está indiciado por abuso de confiança agravada e peculato. O arguido que concorreu pelo PSD à Câmara da Covilhã nas autárquicas de outubro passado, desapareceu logo depois, após ter transferido cerca de 115 mil euros da instituição para uma conta pessoal.