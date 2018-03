Confirmado um caso suspeito de sarampo no hospital de Braga e 250 por confirmar

Em comunicado a administração do hospital confirma que foram tomadas medidas de contingência em coordenação com as autoridades de Saúde Pública, para aplicação de ações preventivas, como aa vacinação de profissionais do Hospital.

Ao que a SIC conseguiu apurar haverá outros casos suspeitos fora do Hospital de Santo António do Porto onde já estão confirmados 36 casos de sarampo e 26 situações suspeitas, que aguardam os resultados laboratoriais.

Serão mais de 250 os casos suspeitos de sarampo em Portugal.

A esmagadora maioria dos doentes tem ligação profissional ao Hospital de Santo António.

Dado o número de profissionais com baixa é previsível que esta semana a produção hospitalar desta unidade do Porto possa ser afetada.

Médicos, enfermeiros e auxiliares estão a ser alertados para esta situação e para eventual necessidade de vacinação.