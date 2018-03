Dois feridos graves e um ligeiro numa explosão de gás em Peniche

De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros de Peniche, Alexandre Barradas, a explosão, que ocorreu por volta das 13:30, provocou dois feridos graves - uma mulher de 46 anos e um homem de 27 anos -, registando-se ainda ferimentos ligeiros numa mulher de 76 anos.

Alexandre Barradas disse à agência Lusa que a explosão ocorreu no rés do chão de um prédio de dois andares, na zona velha de Peniche, após "a acumulação de gás no interior da casa, na cozinha".

O ferido ligeiro já foi transportado para o Hospital de Peniche, sendo que os dois feridos graves ainda estão a ser avaliados no local, acrescentou.

Segundo fonte do CDOS de Leiria, estão no local nove veículos e 24 operacionais dos Bombeiros de Peniche, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Polícia de Segurança Pública (PSP).



Com Lusa