Há cada vez mais pais a partilhar a licença de parentalidade com a mãe

Nos últimos cinco anos, o número de pais que optaram por acrescentar dez dias aos que já têm direito (15 dias úteis) aumentou para 51 mil.

De acordo com os dados da Segurança Social, que o Jornal de Notícias teve acesso, entre 2012 e 2017 também se verificou uma subida dos homens que dividem a licença com as mães.

Só no ano passoado, cerca de 7.400 partilharam os 120 dias subsidiados a 100 % e 18 mil dividiram a versão mais longa de 150 dias pagos a 80%.

As modalidades de licenças e outras informações úteis podem ser consultadas na página "Tenho Uma Criança" do site do Portal do Cidadão.