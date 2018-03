Hoje é notícia

Julgamento Vistos Gold

O julgamento do processo Vistos Gold , em que o ex-ministro Miguel Macedo é um dos acusados, entra em alegações finais, após um adiamento de uma semana motivado por um requerimento do Ministério Público. Em causa esteve um requerimento apresentado pelo procurador José Niza para serem reproduzidas/lidas em audiência de julgamento, as declarações proferidas por todos os arguidos nas fases de inquérito e instrução do processo. Miguel Macedo demitiu-se em novembro de 2014 do cargo de ministro da Administração Interna, tendo-lhe sido imputado pelo Ministério Público o alegado favorecimento de um grupo de pessoas que pretendia lucrar de forma ilícita com os 'Vistos Gold', realizando negócios imobiliários lucrativos com empresários chineses que pretendiam obter autorização de residência para Investimento. Desse grupo faziam parte alegadamente Jaime Gomes, empresário e amigo de Miguel Macedo, António Figueiredo, ex-presidente do Instituto de Registos e Notariado, e o empresário chinês Zhu Xiaodong, entre outros. O caso envolve ainda crimes de corrupção ativa e passiva, recebimento indevido de vantagem, prevaricação, peculato de uso, abuso de poder, tráfico de influência e branqueamento de capitais.

Fórum Mundial da Água, no Brasil

O Fórum Mundial da Água, que reúne governantes, organizações, empresas e especialistas, começa em Brasília, no Brasil, para debater os problemas deste recurso, com destaque para as alterações climáticas. Portugal tem a maior presença de sempre no 8.º Fórum Mundial da Água, o primeiro a ter lugar num país de língua portuguesa, que pretende abranger as componentes política, técnica, regional e jurídica e vai decorrer até sexta-feira. Pelo pavilhão de Portugal vão passar políticos - o ministro do Ambiente, o secretário de Estado do Ambiente, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e deputados -, especialistas, empresários e representantes de entidades, como a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), Águas de Portugal ou Associação Nacional de Municípios.Os grandes temas em análise no Fórum são nove - a água e o clima, a água e saneamento, água e desenvolvimento, água e cidades, água e ecossistemas, água e financiamento, água e partilha, água e capacitação, e água e 'governance', divididos em 32 tópicos que serão debatidos em 140 sessões.

Trabalhadores das cantinas em greve

Os trabalhadores da hotelaria, alimentação e bebidas iniciam hoje uma quinzena de luta, que começa com uma greve nas cantinas das escolas, empresas, hospitais e serviços do Estado da região centro, em defesa de aumentos salariais e salvaguarda de direitos. O pessoal dos refeitórios escolares e dos refeitórios concessionados em fábricas, hospitais e serviços do Estado, exceto da empresa Such, contesta também a redução do pagamento do trabalho suplementar e em dia feriado, o aumento dos ritmos de trabalho e da precariedade.A Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT), que convocou a quinzena de luta, afirmou, em comunicado, que "esta greve irá afetar seriamente as refeições escolares, mas também a alimentação em algumas unidades hospitalares, refeitórios de Fábricas e de serviços do Estado nos seis Distritos da Região Centro".Os trabalhadores das cantinas da região centro vão aproveitar o dia de greve para se manifestarem junto da sede da AHRESP em Coimbra.

Rafael Marques volta hoje ao tribunal de Luanda

O julgamento do jornalista angolano Rafael Marques, acusado dos "crimes de injúrias e ultraje a órgão de soberania", deverá iniciar-se hoje, no tribunal de Luanda, depois de ter sido suspensa a primeira sessão, inicialmente agendada para 05 de março.Neste processo, Rafael Marques está a ser julgado devido a um artigo publicado em outubro de 2016, no seu portal de investigação jornalística "Maka Angola", em que levanta suspeitas de corrupção contra o então Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa.No artigo, o jornalista e ativista angolano denuncia o negócio alegadamente ilícito, realizado pelo ex-PGR de Angola, envolvendo um terreno de três hectares em Porto Amboim, província do Cuanza Sul, para a construção de um condomínio residencial. O jornalista disse à imprensa, a 05 de março, após um primeiro adiamento do julgamento a pedido da acusação, que vai reafirmar em tribunal "a corrupção do ex-Procurador-Geral da República e provar em tribunal que é corrupto". O início do julgamento está previsto para as 09:00 (08:00 em Lisboa), na sede do Tribunal Provincial de Luanda.

Tribunal de Braga começa hoje a julgar o antigo presidente da Câmara de Barcelos

O Tribunal Judicial de Braga começa hoje a julgar o antigo presidente da Câmara de Barcelos Fernando Reis, acusado pelo crime de prevaricação de titular de cargo político, relacionado com a concessão da água e do saneamento.Além de Fernando Reis, vão também ser julgados, pelo mesmo crime, a então diretora do Departamento do Ambiente da Câmara e dois representantes da Águas de Barcelos (AdB), a empresa concessionária.Segundo a acusação, deduzida pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), aquela concessão foi concretizada "com violação dolosa de regras de contratação pública, da qual resultou prejuízo para o município de Barcelos".A acusação refere que Fernando Reis decidiu avançar com a concessão "sem sopesar os potenciais custos para o erário público e sem fazer qualquer estudo de viabilidade".O objetivo foi "favorecer patrimonialmente" a concessionária, "em detrimento do interesse público".