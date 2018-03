Maioria das vítimas dos fogos de outubro morreu durante a noite

Os técnicos falam numa evolução muito rápida do fogo. A velocidade das chamas e a libertação de energia foram tão intensas que os especialistas concluem que, em apenas três horas, o fogo tornou-se incontrolável. Já não havia, por isso, forma de o combater, independentemente dos meios no terreno.

Nesta situação, dizem os técnicos, a única solução é uma estratégia defensiva que passa por proteger a população, mas tendo em conta a dimensão da área atingida, os especialistas concluem que as chamadas dificultaram essa mesma proteção.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil antevia um risco agravado de incêndio, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Contudo, desde o fim da fase Charlie, a 30 de setembro, verificou-se uma redução de meios aéreos e do número de operacionais.