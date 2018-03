Ponte 25 de Abril com 425 acidentes entre 2007 e 2017

Segundo dados enviados hoje à agência Lusa pelo Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, em 2009 houve 99 acidentes, os quais resultaram num morto, dois feridos graves e 16 ligeiros.

Por outro lado, o ano com menos sinistros foi o de 2015, com 16 acidentes que resultaram em apenas dois feridos ligeiros. Em 2015, o total de acidentes diminuiu em relação ao ano anterior (28), no entanto nos anos seguintes foi registado um aumento.

No ano de 2016 o número de acidentes subiu para 19 e em 2017 para 25.

Além de 2009, só em 2011 é que foi registado um morto resultante de um acidente na ponte.

Relativamente aos feridos graves, desde 2012 que não é registado nenhum.

No que diz respeito à tipologia dos acidentes, prevalecem as colisões, seguidas dos despistes e dos atropelamentos.

