António Costa e Rui Rio em Bruxelas em semana de "cimeira da primavera"

Costa estará três dias na capital da União Europeia (UE), já que, além de participar no Conselho Europeu de quinta e sexta-feira, é um dos convidados de um evento promovido pela Comissão Europeia, em conjunto com o canal televisivo pan-europeu Euronews, sobre os 30 anos da política de coesão, a ter lugar na quarta-feira ao final da tarde.

Na quinta e sexta-feira, o chefe de Governo representará Portugal na cimeira de março de chefes de Estado e de Governo da UE, a chamada "cimeira da primavera", dedicada sobretudo a assuntos económicos, e que este ano incluirá ainda reuniões nos formatos a 27 (sem o Reino Unido, para discutir o 'Brexit') e a 19 (os países da zona euro, em mais uma "cimeira do euro").

Rui Rio, por seu turno, participará pela primeira vez nas tradicionais mini-cimeiras do PPE que antecedem os Conselhos Europeus desde que foi eleito em diretas para a liderança do PSD, em janeiro passado.

No encontro da maior família política europeia, Rui Rio terá oportunidade de encontrar, entre outros, os presidentes das três principais instituições europeias, todos eles pertencentes ao PPE - Jean-Claude Juncker (Comissão Europeia), Donald Tusk (Conselho Europeu) e Antonio Tajani (Parlamento Europeu) -, e nove chefes de Estado e de Governo da UE membros do Partido Popular Europeu, entre os quais a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy.



Lusa