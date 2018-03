Hoje é notícia

Reunião da Concertação Social

A reunião da Comissão Permanente da Concertação Social foi agendada a pedido do primeiro-ministro, António Costa, para ouvir as confederações patronais e sindicais sobre os temas do Conselho Europeu da primavera que centrar-se-á em assuntos económicos.

Os dirigentes da União Europeia (UE) irão debater o emprego, o crescimento e a competitividade, nomeadamente os progressos realizados na execução da Estratégia para o Mercado Único, para o Mercado Único Digital, o Plano de Ação para a União dos Mercados de Capitais e a União da Energia.

Sarampo

Terão sido detetados mais dois casos suspeitos de sarampo no Centro Hospitalar de Coimbra, avança o Diário de Coimbra. O jornal diz que a informação foi confirmada por uma fonte da unidade de saúde.

Estão confirmados 53 casos de sarampo em Portugal. A maioria é no grande Porto. Há ainda 41 que continuam sob suspeita. Até ao momento foram reportados 145 casos.

Apesar disso, o ministro da Saúde acredita que a fase de contágio está menos aguda e revela que não é adepto da vacinação obrigatória para os profissionais de saúde.



Nicolas Sarkozy detido

Nicolas Sarkozy foi detido esta manhã por suspeitas de financiamento ilícito da campanha para as presidenciais de 2007. Em causa estará o alegado financiamento da Líbia liderada por Kadafi à campanha que conduziu há 11 anos Sarkozy ao Palácio do Eliseu.

O antigo Chefe de Estado francês está a ser ouvido pela Polícia Judiciária Francesa em Nanterre, no norte do país.



Atropelamento na Luz

A fase de instrução do processo do homem acusado de atropelar mortalmente o italiano Marco Ficini junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, em abril do ano passado, começa hoje no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. A instrução - fase facultativa que visa decidir se os arguidos vão a julgamento -- foi requerida por vários dos 22 arguidos, incluindo Luís Pina, que, no requerimento de abertura de instrução, sustenta que "nunca teve intenção" de atropelar e "muito menos matar um ser humano", pedindo para não ir a julgamento. O início da fase de instrução está agendado para as 10:30, com continuação na quarta-feira, mas ambas as sessões, marcadas para ouvir arguidos, deverão ser à porta fechada, enquanto o debate instrutório, agendado para as 10:30 de quinta-feira, vai decorrer à porta aberta.

Estágio da seleção

A seleção portuguesa de futebol vai treinar hoje pela primeira vez tendo em vista os jogos particulares com Egipto e Holanda, a disputar na Suíça. O selecionador Fernando Santos deverá contar com os 25 convocados para estes 'amigáveis', entre os quais os defesas Mário Rui e Luís Neto, que na segunda-feira foram chamados para os lugares de Fábio Coentrão e Ruben Dias.

Portugal defronta o Egipto na sexta-feira, em Zurique, e a Holanda três dias depois, em Genebra, naqueles que serão os últimos particulares antes de Fernando Santos divulgar os convocados para o Mundial 2018.



Prémios SPA

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) entrega hoje os prémios Autores na gala deste ano, que se realiza no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com a atribuição do galardão de Vida e Obra ao neurocientista António Damásio.

A gala, presidida pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ser apresentada por Ana Zanatti e por Virgílio Castelo, sendo o prémio anual para a programação autárquica entregue à Câmara Municipal do Seixal.

Os prémios Autores procuram distinguir "os mais importantes autores e obras que marcaram intensamente a vida cultural e artística portuguesa" no ano que passou, segundo a SPA.