Rui Rio estreia-se hoje em Bruxelas como líder do PSD

De acordo com o programa enviado pelo partido, Rui Rio chegará a Bruxelas ao final da tarde e terá depois um jantar com todos os eurodeputados do PSD, uma delegação chefiada por Paulo Rangel. Na quinta-feira de manhã, Rui Rio vai reunir-se com o presidente do PPE, Joseph Daul, participando em seguida na Cimeira desta família política europeia.

No encontro da maior família política europeia, Rui Rio terá oportunidade de encontrar, entre outros, os presidentes das três principais instituições europeias, todos eles pertencentes ao PPE - Jean-Claude Juncker (Comissão Europeia), Donald Tusk (Conselho Europeu) e Antonio Tajani (Parlamento Europeu) -, e nove chefes de Estado e de Governo da UE membros do Partido Popular Europeu, entre os quais a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy.

Nesta deslocação, o presidente do PSD será acompanhado pelo secretário-geral adjunto Bruno Coimbra.

Lusa