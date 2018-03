Estudantes de Coimbra "tristes" e revoltados com decisão de manter a garraiada

À pergunta “Deve o evento garraiada continuar no programa oficial da Queima das Fitas?" 70,7% responderam não e 26,7% votaram a favor da continuidade da atividade, numa tomada de decisão que levou 5638 estudantes às urnas.

O que se esperava ser o fim da garraiada secular, inserida no programa da Queima das Fitas de Coimbra, foi apenas o início de uma alargada discussão no seio estudantil.

Os estudantes, em conversa com a SIC, explicam que a decisão final estaria a cargo do Conselho de Veteranos, chamado “órgão supremo da sociedade académica” constituído pelo grupo de alunos mais antigos da universidade, que tem como função avaliar as atividades tradicionais. Numa reunião onde estavam presentes 27 elementos, 14 votaram na continuidade da atividade, conseguindo, desta forma, manter o ritual.

Segundo Manuel Lourenço, secretário-geral da Comissão Organizadora da Queima das Fitas, o objetivo do referendo era tentar perceber a posição dos estudantes, numa “clara democratização das festas”. Acrescenta também que o grupo responsável pela semana académica “nunca quis, em momento algum, ir contra a vontade dos estudantes”, frisando que não tem responsabilidade na decisão final.

A Associação Académica de Coimbra lançou um comunicado esta tarde onde se pode ler:

“Ao longo de 130 anos de história, gerações e gerações de estudantes mudaram regimes, derrubaram governos, semearam revoluções e fizeram da Académica bandeira de liberdade e de democracia – é essa a nossa única tradição inabalável.”

Na altura do referendo a Juventude Popular de Coimbra, do CDS, demonstrou o seu apoio à continuidade da tradição da garraiada, enquanto ao mesmo tempo ganhava força o grupo “Queima das Farpas”, que condena a prática tauromáquica. Numa página de Facebook, os alunos têm-se manifestado acerca da decisão. Alguns deles falaram à SIC, mostrando a sua perspetiva em relação aos últimos acontecimentos.

“O órgão soberano tomou a decisão, acho que será a decisão final”

Apesar de ser contra “qualquer tipo de arte que envolve touros e que retire a dignidade aos animais”, Carolina Duarte, estudante do terceiro ano da licenciatura em Direito da UC, considera que a decisão do Conselho de Veteranos será levada em frente.

Mesmo sendo a favor do fim da garraiada, atribui credibilidade ao órgão “pela experiência que tem em âmbito académico”.

Questionada sobre o prejuízo do espetáculo tauromáquico, considera que “é um desperdício de verbas e que esse dinheiro poderia ser utilizado para outras atividades”.

“A garraiada está tão ultrapassada como o conselho de veteranos”

Zita Moura, 23 anos, finalista do mestrado de Jornalismo e Comunicação considera que se desvalorizou a opinião dos estudantes relativamente à garraiada.

“O conselho de veteranos diz-se como o órgão supremo da sociedade académica, mas a sociedade académica falou e eles foram contra”, diz a estudante que não se esqueceu de mencionar a mais recente notícia de que a Serenata pode não acontecer este ano devido a irregularidades de pagamento à secção de Fados.

“O dinheiro gasto na garraiada pode ser canalizado para outras atividades da Queima das Fitas que toda a comunidade goste”

Ricardina Oliveira, aluna do mestrado de Arte e Património destaca a pouca adesão do evento. Questiona ainda: “Que função teve o referendo se o Conselho de Veteranos, aparentemente, pode decidir por toda a comunidade?”

Acaba por dizer que se sente injustiçada, mas garante que “vai continuar a luta”. A aluna, de 22 anos, assume-se como defensora dos direitos dos animais.

“É uma atitude que, embora não me surpreenda, deixa-me triste e com vergonha de pertencer a esta academia”

Susana Vasco, aluna do curso de Turismo, Território e Património diz que se sente “triste” com a decisão e garante que, numa reunião que se realizou a 8 de março, o Conselho de Veteranos assegurou que seria cumprida a vontade dos estudantes.

“É uma falta de respeito”, remata a aluna frisando que isto “não são práticas do século XXI.”

O espetáculo tauromáquico realizava-se no Coliseu Figueirense desde 1903, mas tem vindo a perder adeptos. A Associação Académica de Coimbra garantiu hoje "que fará cumprir intransigentemente a decisão democrática dos estudantes e que a defenderá até às últimas consequências."