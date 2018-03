Autoridade Marítima Nacional e Marinha reforçam dispositivo de vigilância

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explica que está previsto o agravamento do estado do mar num momento em que as praias registam maior afluência devido às férias da Páscoa, pelo que a vigilância será feita em particular nestas zonas.

Este reforço, adianta o comunicado, será efetivo em várias zonas do continente através de oito veículos todo-o-terreno da Autoridade Marítima Nacional, quatro viaturas 'Amarok' e 20 militares da Marinha com formação específica em nadador-salvador e condução de veículos 4x4.

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam à população, em particular na zona norte do continente, a adoção de medidas de precaução devido à previsão de agravamento do estado do mar nas próximas 48 horas.

Entre as recomendações está a necessidade de reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas e de evitar passeios junto ao mar, de onde se destacam os molhes das entradas das barras e zonas nas praias junto à água.

Com a eventual melhoria das condições meteorológicas na próxima semana, a Autoridade Marítima alerta igualmente a população para os cuidados a ter nestas áreas e para a importância da adoção de um comportamento de segurança, "tendo em conta que o mar nesta época do ano é ainda um mar de inverno, e as praias e zonas de costa apresentam risco elevado devido aos efeitos da agitação marítima que se tem verificado nos últimos tempos".

A Proteção Civil emitiu hoje um aviso à população devido à previsão de queda de neve, vento e agitação marítima, aconselhando especial cuidado na condução, face à possível formação de lençóis de água nas vias de circulação.

Com base na informação meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para as próximas 72 horas, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) salienta que hoje o vento, com rajadas de sudoeste, pode atingir os 80 quilómetros por hora no litoral e os 95 nas terras altas.

Prevê-se que diminua de intensidade a partir do final da tarde de sábado. Acima dos 600 a 800 metros de altitude, está prevista queda de neve nas regiões do norte e centro, nomeadamente nas serras do Gerês, Marão, Alvão, Montemuro e Estrela.

Na costa ocidental, a agitação marítima pode levar a ondas com mais de quatro metros de altura, a partir do início da madrugada, aumentando até seis metros a sul do cabo Raso.

A norte do cabo, as ondas poderão atingir os 10 e os 12 metros, segundo a mesma fonte.

A Proteção Civil recomenda medidas preventivas, como a limpeza dos sistemas de escoamento de águas, uma condução defensiva, reduzindo a velocidade, e a adequada fixação de estruturas soltas, como andaimes e placas.

Ter especial cuidado "na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros", evitando a circulação e permanência nestes locais, é outra recomendação.

Com estas condições não devem ser praticadas atividades relacionadas com o mar, seja pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira-mar.

Lusa