Presidente da República e vários membros do Governo limpam a floresta

Marcelo Rebelo de Sousa vai estar esta manhã no concelho de Terras de Bouro, no distrito de Braga e mais tarde descloca-se a Viseu.

Quanto ao primeiro-ministro, começa o dia em Loulé e passará depois por Portalegre e Torres Vedras.

Além de António Costa, cerca de 20 membros do Governo vão participar na iniciativa que conta ainda com o apoio de 1.500 militares no terreno.

O objetivo é sensibilizar o país para a importância da limpeza na estratégia de prevenção dos incêndios.