Hoje é notícia

Professores do ensino superior e investigadores em protesto

Em Lisboa, professores do ensino superior e investigadores manifestam-se em Lisboa contra a forma "desumana e calculista" como o Governo tem tratado a questão da precariedade, num protesto convocado pela Fenprof e associações de bolseiros e investigadores.Do Largo Camões, no Chiado, onde tem lugar a concentração, pelas 14:30, e daí em desfile para a residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, a manifestação tem como principal ponto de contestação o programa de regularização de precários no Estado, o PREVPAP, cuja execução tem merecido críticas por parte das estruturas que convocam o protesto -- Federação Nacional dos Professores (Fenprof), a Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC), a Rede de Investigadores contra a Precariedade e a Federação Nacional de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais."A forma como o Governo e direções de universidades e politécnicos têm tratado a precariedade no ensino superior e na ciência é desumana e calculista. A opção por continuarem a beneficiar do trabalho de centenas de professores e investigadores a baixo custo, ao invés de promoverem a sua justa integração em quadro, envergonha toda a academia", lê-se no comunicado da Fenprof sobre o protesto.

Guardas prisionais na Residência oficial do Primeiro-ministro

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) realiza uma vigília em frente à residência do primeiro-ministro, para exigir a demissão do diretor-geral dos serviços prisionais, Celso Manata, e contestar o horário de trabalho.Em causa estão os novos horários de trabalho, que estão em vigor desde 02 de janeiro em seis estabelecimentos prisionais, mas que estão a gerar maior contestação no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), onde já foram instaurados processos disciplinares a vários guardas prisionais por terem recusado realizar trabalho extraordinário.O presidente do SNCGP Jorge Alves avançou à agência Lusa que, durante a vigília, o sindicato vai entregar ao primeiro-ministro, António Costa, um abaixo-assinado, que tem mais de duas mil assinaturas de guardas prisionais, para exigir a demissão de Celso Manata.Na sexta-feira teve início no EPL uma greve de 34 dias às horas extraordinárias por causa dos novos horários de trabalho.

Greve de três no SEF

Os funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) iniciam hoje uma greve de três dias para alertar para o que chamam de "situação caótica" naquele serviço.Segundo o Sindicato dos Funcionários do SEF (Sinsef), a tutela Ministério da Administração Interna) tem tido uma atitude de passividade e, juntamente com a Direção Nacional, aplica "políticas administrativamente absurdas" e por isso os trabalhadores vão realizar hoje uma concentração "em silêncio" à porta do SEF em Lisboa."O SEF deprime-se e torna-se dia-a-dia cada vez mais ineficaz, as demoras agravam-se, as respostas não chegam, os utentes desesperam", refere o Sinsef, que reivindica o reconhecimento das carreiras dos funcionários não policiais.Greve: Início de três dias de paralisação dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Depois do Défice, a síntese de execução orçamental apresentada hoje

As administrações públicas em contabilidade pública apresentaram um excedente orçamental de 774,8 milhões de euros em janeiro, mais 152,9 milhões de euros do que o registado no primeiro mês de 2017 e o Estado arrecadou 2.914,2 milhões de euros em impostos, mais 8,7% (232,7 milhões de euros) do que o amealhado no mesmo mês do ano passado, essencialmente devido ao crescimento da receita de IRS, IRC e IVA.O Governo prevê reduzir o défice -- em contas nacionais -- para 1,1% do PIB em 2018. Na segunda-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou que, nesta contabilidade, o défice orçamental foi de 3%, incluindo o efeito da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD). Sem esta operação, teria sido de 0,9%.

Lesados do BES em protesto no Porto

Um grupo de lesados do antigo Banco Espírito Santo (BES) protesta hoje no Porto contra o Governo, que "ficou com a provisão" existente para "devolver a totalidade do investimento", e as associações "que não defendem todos" os clientes.A informação foi adiantada à Lusa por António Silva, um dos lesados do papel comercial vendido pelo antigo BES e dos organizadores do protesto agendado para o período entre as 11:00 e as 15:00 na Avenida dos Aliados, junto às instalações do Novo Banco e do Banco de Portugal.Cerca de 2.000 clientes que compraram 400 milhões de euros em papel comercial, aos balcões do BES, viram o seu investimento perdido aquando da queda do banco e do Grupo Espírito Santo no verão de 2014, apesar de haver uma provisão destinada a pagar-lhes.A solução encontrada (entre a associação de lesados, Governo, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Banco de Portugal, BES 'mau' e Novo Banco), no final de 2016, para estes lesados propõe que recuperem 75% do valor investido, num máximo de 250 mil euros, isto se tiverem aplicações até 500 mil euros. Já acima desse montante, irão recuperar 50% do valor.

professo

Os Verdes terminal hoje Os Verdes sobre rio Tejo

O partido ecologista Os Verdes (PEV) termina hoje as suas jornadas parlamentares dedicadas ao tema "Rio Tejo -- Poluição e outros conflitos", centrando-se nos problemas dos transportes públicos entre as duas margens do rio Tejo. Numa antecipação das jornadas, no final da semana passada, a deputada do PEV Heloísa Apolónia, referiu os "problemas enormíssimos" que existem no transporte fluvial. Segundo Heloísa Apolónia, os utentes da margem sul do Tejo têm sido duplamente prejudicados, por um lado por haver duas empresas de transporte -- Fertagus e Metro Sul do Tejo -- que estão fora do passe social e, por outro, pela elevada degradação do transporte fluvial. Contudo, para o PEV "a privatização não é solução" e, no imediato, deveria ser feito um investimento de 50 milhões para a aquisição de barcos de forma a promover o transporte fluvial no Tejo.O programa deste último dia das jornadas de Os Verdes será feito todo em transportes públicos, com viagens no Metro Sul do Tejo, no comboio da Fertagus, no autocarro da Carris e no Metropolitano de Lisboa.

Produção Artística nas ruas (em protesto)

Os trabalhadores do Organismo de Produção Artística (Opart) vão concentrar-se hoje junto ao Ministério da Cultura, em Lisboa, durante uma audiência dos sindicatos do setor com a tutela. De acordo com um comunicado do CENA-STE - Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, a reunião está marcada paras as 10:30, no Palácio da Ajuda, com a concentração dos trabalhadores em frente ao monumento. Nesta reunião, segundo o CENA-STE, além da situação dos trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e da Companhia Nacional de Bailado (CNB), "serão também abordados temas de outras entidades de criação artística que dependem diretamente do Orçamento do Estado, tais como os teatros nacionais D. Maria II e São João, Casa da Música e orquestras regionais".

O envenenamento do ex-espião no Reino Unido e a expulsão dos diplomatas russos

O Governo da Bélgica reúne-se hoje em Conselho de Ministros "restrito" para avaliar se expulsa elementos do corpo diplomático russo acreditado no país, depois de vários países ocidentais, incluindo 15 da União Europeia, terem anunciado segunda-feira a expulsão de dezenas de diplomatas russos. A situação da Bélgica é "especial" porque os diplomatas russos estão acreditados em Bruxelas de forma bilateral com a Bélgica mas também junto da UE e da NATO. Numa ação coordenada, os Estados Unidos anunciaram a 26 de março a expulsão de 60 "espiões" russos e, na União Europeia, a Alemanha, França e Polónia quatro cada, a República Checa e Lituânia três, a Espanha, Itália, Holanda e Dinamarca dois e a Finlândia, Suécia, Estónia, Letónia, Roménia e Croácia um. Além dos EUA e da UE, o Canadá anunciou a expulsão de quatro diplomatas russos e a Ucrânia de 13.Assim, mais de 100 agentes dos serviços secretos russos colocados em embaixadas em países ocidentais vão ser expulsos nos próximos dias em resposta ao envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal com um gás neurotóxico a 04 de março em Salisbury, no sul de Inglaterra.

19ª edição da Conferência Intermodal África 2018 em Moçambique

A Cornelder Moçambique, empresa concessionária do Porto da Beira, centro de Moçambique, acolhe hoje a 19ª edição da Conferência Intermodal África 2018, um evento virado à promoção de parcerias entre entidades que operam na atividade de transporte ferro-portuário. O evento contará com a participação de mais de 300 convidados, incluindo representantes do Governo de Moçambique, gestores das indústrias portuária, ferroviária e rodoviária, empresas de logística, linhas de navegação, agentes transitários, clientes e utentes oriundos de várias partes do mundo, em particular da África, Europa e Médio Oriente. A Cornelder Moçambique opera os terminais de contentores e de carga geral no porto da Beira, centro do país, desde outubro de 1998. O Porto da Beira garante o manuseamento de mercadorias, tanto de importação, como exportação, de alguns países vizinhos de Moçambique sem acesso ao mar, e enfrenta agora a forte concorrência do Corredor Logístico de Nacala (CLN), que passou a escoar o carvão da mineradora brasileira Vale através do Porto de Nacala, na província de Nacala, norte de Moçambique, em detrimento do Porto da Beira.

Benjamin Clementin começa hoje mini-digressão por Portugal

O músico inglês Benjamin Clementine atua hoje Figueira da Foz, a dois dias do concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, com a apresentação do seu álbum "I tell a fly", no âmbito da "The Wandering tour"."I tell a fly", segundo álbum de Benjamin Clementine, é apresentado pelo músico como uma continuação de "At least for now", o premiado registo de 2015 que lhe deu reconhecimento público e que, no caso de Portugal, lhe garantiu uma legião de fãs. Benjamin Clementine esteve no verão passado no festival de Paredes de Coura, onde antecipou alguns dos temas do álbum, ainda inédito na altura.Na página oficial, Benjamin Clementine garante que não é "político nem profeta", apenas um artista que interpreta o seu tempo, em canções como "Phantom of Aleppoville" e "By the ports of europe", incluídas em "I tell a fly".

Dia Mundial do Teatro

Peças de teatro, debates, lançamentos de livros, leituras encenadas, publicação das mensagens do Instituto Internacional do Teatro, da UNESCO, marcam as comemorações do Dia Mundial do Teatro que hoje se assinala. O Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, e o Teatro Nacional São João, no Porto, voltam a abrir as portas ao público, com entradas livres para atividades e espetáculos. A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que tem o Centro de Estudos de Teatro e mantém a base de dados do Teatro em Portugal, também assinala a efeméride com a exposição dedicada ao dramaturgo "Jorge Ferreira de Vasconcelos (1525-1585) -- Um homem do Renascimento", precursor do teatro português, a par de Gil Vicente.Para assinalar os 70 anos do Instituto Internacional do Teatro, as mensagens vêm este ano de atores, encenadores e dramaturgos, de diferentes pontos do globo: Sabina Berman, do México, Simon McBurney, do Reino Unido, Ram Gopal Bajaj, da Índia, Maya Zbib, do Líbano, e a camaronesa Wèrê Wèrê Liking, radicada na Costa do Marfim. As mensagens defendem o teatro como expressão da humanidade, fator de resistência à "tirania global" e a companhia Mascarenhas-Martins coloca-as em cena, no espetáculo "Vozes", a estrear no Montijo.

Com Lusa