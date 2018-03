Hoje é notícia

Parlamento debate hoje fogos de outubro

O parlamento debate hoje o relatório da comissão técnica independente para a análise dos incêndios de 14 a 16 de outubro do ano passado, que provocaram 49 mortos. Os incêndios aconteceram quatro meses após os grandes fogos de Pedrógão Grande, nos quais morreram 66 pessoas. O relatório foi entregue à Assembleia da República na semana passada (dia 20) e conclui que falhou a capacidade de "previsão e programação" para "minimizar a extensão" do fogo na região Centro, perante as previsões meteorológicas de temperaturas elevadas e vento.Os peritos consideram que tem de haver "flexibilidade para ter meios de previsão e combate em qualquer época do ano" e defendem a criação de uma unidade de missão para reorganizar os bombeiros.Os incêndios destruíram total ou parcialmente cerca de 800 habitações permanentes, quase 500 empresas e extensas áreas de floresta nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu. A comissão, que foi acusada pelo ex-secretário de Estado da Administração Interna e atual deputado Jorge Gomes de ter dados falsos no documento, considera também que o panorama vivido nesses dias se traduziu "numa situação de dramático abandono, com escassez de meios, ficando as populações entregues a si próprias", e salienta que mais de metade dos incêndios se deveu a causas intencionais ou a negligência. No dia em que é esperada a presença do ministro da Administração Interna no plenário, o parlamento programou também a discussão de outras iniciativas sobre os incêndios florestais, que, no entanto, deixaram de constar na agenda na página oficial da Assembleia da República.É o caso de projetos de lei do PAN -- Pessoas, Animais, Natureza, de agravar as penas para crimes de incêndio e que os fogos devem ter investigação judicial prioritária. E também de dois projetos de lei do PCP, um que revê os critérios a aplicar na criação de faixas secundárias de gestão de combustível, e outro que corrige procedimentos relacionados com matérias como a obrigação de os planos municipais de defesa de floresta contra incêndios estarem aprovados ou atualizados até ao final de março.

Greves até 2ª.Feira nos serviços de Identificação Civil nos Registos e lojas de cidadão

Os trabalhadores do Departamento de Identificação Civil do Instituto dos Registos e Notariados e dos balcões das lojas do cidadão iniciam na tarde de hoje uma greve em protesto contra a não integração na nova carreira. A greve, convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, tem inicio às 14:00, estando prevista uma concentração em frente ao Ministério da Justiça, e prolonga-se até segunda-feira.

Protesto dos precários do Estado e trabalhadores dos 'call center' da PT, da EDP e da Fidelidade

No protesto convocado pela CGTP-IN para este Dia Mundial da Juventude - e que parte às 15:00 do Cais do Sodré rumo à Assembleia da República - participam jovens trabalhadores dos 'call center' da PT, da EDP e da Fidelidade, bem como de setores como a indústria, o comércio, a hotelaria, a logística e a grande distribuição.

É também esperada uma grande participação de trabalhadores envolvidos no Programa de Regularização Extraordinário dos Vínculos Precários do Estado (PREVPAP).

Novo protesto dos trabalhadores da EMEF

Outro protesto, também em Lisboa, será protagonizado hoje pelos trabalhadores da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF), em frente à sede da CP - Comboios de Portugal, reivindicando aumentos de salários. O protesto é promovido pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e pela Comissão de Trabalhadores da EMEF, que consideram que a melhoria de salários deve acompanhar os resultados positivos da empresa. A EMEF é uma empresa pública, detida a 100% pela CP -- Comboios de Portugal, que emprega cerca de mil trabalhadores, que asseguram a manutenção do material circulante (comboios).

Associação Mutualista Montepio reúne-se hoje em assembleia-geral

Os associados da Associação Mutualista Montepio Geral reúnem-se hoje à noite para debater e votar as contas de 2017, que foram beneficiadas pelo registo de créditos fiscais.Na reunião, os associados vão deliberar sobre as contas individuais de 2017 e as contas consolidadas de 2016, as propostas de aplicação de resultados, o relatório da atividade do Conselho Geral, relativo a 2017 e o relatório de atividade da Comissão de Vencimentos de 2017.Em causa estão, nomeadamente, as contas individuais da Associação Mutualista referentes a 2017, em que apresentou lucros de 587,5 milhões de euros, bem acima dos 7,4 milhões de euros de 2016.

MNE em missão de diplomacia económica e promoção da língua portuguesa em Paris

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, inicia hoje uma visita oficial de dois dias a Paris, em missão de diplomacia económica e de promoção da internacionalização da língua portuguesa.Acompanhado pelo secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e pelo presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, inicia esta visita com um almoço de trabalho com os leitores do Camões -- Instituto de Cooperação e da Língua em universidades francesas e outros responsáveis de departamentos de Português nessas instituições.Segue-se um encontro com alunos e professores do Departamento de Estudos Lusófonos da Universidade de Paris-Nanterre/Cátedra Lindley Cintra, no âmbito do protocolo de Cooperação daquela Universidade com o Instituto Camões.No quadro da diplomacia económica, também hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros e o secretário de Estado da Internacionalização têm um encontro com empresas francesas que têm presença em Portugal, na Embaixada de Portugal em Paris.

Ministro do ambiente na câmara de Santarém para analisar problemas do rio Tejo

A Assembleia Municipal de Santarém vai realizar hoje uma sessão extraordinária dedicada aos problemas do rio Tejo, que contará com a presença do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.Para a sessão, a Assembleia Municipal de Santarém convidou ainda os vários organismos com responsabilidades de fiscalização, como a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) e o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR.Foram ainda convidadas o ProTejo, movimento que agrega várias associações ambientalistas, e a Confraria Ibérica do Tejo, esta para uma abordagem socioeconómica do rio.Segundo o presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Joaquim Neto, a expectativa é de que, "além da avaliação e do diagnóstico, haja, do ponto de vista político, perspetivas de futuro, sobre o que pode ser o rio, se podemos ficar descansados quanto à poluição e perceber em que medida não poderia haver fundos comunitários para aproveitamento" do Tejo.

Rui Rio reúne-se hoje pela primeira vez com as distritais do partido

O presidente do PSD, Rui Rio, reúne-se à noite com os presidentes das comissões políticas distritais do partido, pela primeira vez desde que foi eleito líder.Este encontro com as distritais realiza-se nos termos previstos pelos estatutos do PSD, que determinam que "o presidente da Comissão Política Nacional e o secretário-geral reúnem, ordinariamente, de dois em dois meses, para articulação política de matérias de âmbito geral e distrital, com os presidentes das Comissões Políticas Distritais".Rui Rio foi eleito presidente do PSD em 13 de janeiro em diretas e empossado no Congresso realizado entre 16 e 18 de fevereiro, em Lisboa.Antes deste encontro com as distritais, na reunião da Comissão Política Nacional, deverá ser aprovada a versão final do regulamento do Conselho Estratégico Nacional (CEN), a que Rui Rio pretende dar novos poderes, mas fonte do PSD disse à Lusa que não serão ainda anunciados os nomes dos futuros porta-vozes.

A arte portuguesa além fronteiras

A exposição "Les mots des autres", do ilustrador português Alex Gozblau, é inaugurada hoje em Paris, na Casa de Portugal André de Gouveia, na Cidade Universitária Internacional, onde vai ficar até 28 de abril. A mostra inclui ilustrações de imprensa, obras literárias, ilustração de livros, capas -- alguma para as edições Chandeigne, em Paris --, num conjunto que será exibido pela primeira vez na capital francesa.Uma visita guiada pelo artista e uma leitura ilustrada de dois contos "Da família", de Valério Romão, e dos "Contos da Montanha" de Miguel Torga, pela companhia de teatro Cá & Lá, estão também previstos no programa da mostra.A exposição é realizada em parceria com a Cátedra Lindley Cintra, da Universidade Paris Nanterre, com a Universidade Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII), com as Edições Chandeigne, e faz parte da programação do Festival Raccord(s) 2018.

Três filmes portugueses e uma coprodução luso-francesa em festival de Nova Iorque

Três filmes portugueses e uma coprodução entre França e Portugal vão ser exibidos em Nova Iorque, no âmbito do festival "Novos Realizadores/Novos Filmes", que abre hoje no Museu de Arte Moderna (MoMA), e decorre até 08 de abril."Djon África", de Filipa Reis e João Miller Guerra, "A Fábrica de Nada", de Pedro Pinho, "Coelho Mau", de Carlos Conceição, e "Milla", de Valérie Massadian, fazem parte da programação da 47.ª edição do "Novos Realizadores/Novos Filmes", divulgada pela organização.O festival, que decorre no Lincoln Center e no Museu de Arte Moderna (MoMA), "celebra realizadores que representam o presente e antecipam o futuro do cinema", e exibe este ano 25 longas e dez curtas-metragens, de 29 países dos cinco continentes."Djon África" é primeira longa-metragem de ficção de Filipa Reis e João Miller Guerra e estreou-se em janeiro no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, na Holanda. "A Fábrica de nada", prémio da crítica no festival de Cannes, no ano passado, recebeu os prémios Sophia da Academia Portuguesa de Cinema, de melhor montagem e argumento adaptado, no passado domingo. "Coelho Mau", Prémio Sophia de melhor curta-metragem de ficção, esteve em competição no Festival Internacional de Cinema de Clermont-Ferrand, França, e já tinha sido exibido em Cannes, em maio do ano passado. "A Fábrica de nada" e "Coelho Mau" também estiveram em Roterdão