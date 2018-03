Lagoa de Santo André é hoje aberta ao mar para renovar água

"O que se vai proceder é à abertura artificial, com meios mecânicos, da Lagoa de Santo André ao mar", o que constitui "uma ação importante", disse à agência Lusa André Matoso, diretor da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Alentejo, integrada na APA.

O processo, explicou a ARH, consiste na "abertura de um canal profundo perpendicular ao mar, com recurso a maquinaria pesada, escavado abaixo da cota de fundo" da lagoa, "para que o esvaziamento seja eficiente e assim promover o arrastamento dos sedimentos lodosos".

Segundo André Matoso, "neste momento, já está aberta uma parte do canal" entre a lagoa e o mar e, por volta das 16:00 horas de hoje, "aproveitando o pico da maré", vai acontecer "o rompimento do último troço". "Aproveitando o desnível da baixa-mar, a cota do fundo da lagoa ficará acima do nível do mar" e vai acontecer "um esvaziamento", ou seja, "a água começa a correr para o mar", indicou.

Entretanto, "a maré começa a encher e, a partir daí, há a entrada de água salgada na lagoa", continuou, referindo que a ligação vai permanecer aberta "durante alguns dias para continuar a fazer esta renovação do corpo de água", que "é algo que é benéfico de todos os pontos de vista".

André Matoso explicou que este procedimento, realizado todos os anos, tem como objetivo "a renovação das águas" da Lagoa de Santo André e "a melhoria da qualidade" dos respetivos "ecossistemas aquáticos".

A oxigenação da água, a exportação de matéria orgânica e de nutrientes para a faixa costeira e, em sentido contrário, a entrada de sedimentos arenosos e organismos (peixes e invertebrados) são alguns dos benefícios do processo, que garante a continuidade da atividade piscatória no local, inserido na Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha.

A escavação na areia de um canal entre a lagoa e o mar decorre no equinócio da primavera, desde o século XVII, antigamente com a força do homem e de animais e, nos tempos mais modernos, com recurso a máquinas.A empreitada é promovida pela APA, através da ARH Alentejo, em colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), por se tratar de uma área protegida, e com a Autoridade Marítima Nacional, através da Capitania do Porto de Sines.

A data em que as águas da lagoa e do mar se unem, com a conclusão dos trabalhos de abertura do canal, é escolhida tendo em conta a altura de maior amplitude de marés, para que a lagoa fique aberta mais tempo.Situada a poucos quilómetros de distância, a Lagoa de Melides, no vizinho concelho de Grândola (Setúbal), abriu naturalmente ao mar no dia 15 deste mês, pelo que, segundo o diretor da ARH Alentejo, não vai ser alvo, este ano, da operação artificial realizada na de Santo André.

