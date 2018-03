Nova lei da identidade de género deverá ser aprovada na próxima semana

A proposta de lei recomenda também às escolas que crianças e jovens sejam tratados pelo género com o qual se identificam.

De acordo com o jornal Expresso, com os votos garantido do PS, Bloco de Esquerda, Os Verdes e PAN, e abstenção do PCP, a aprovação fica garantida por um voto.

Ainda assim, fonte da bancada parlamentar do PSD diz que os sociais-democratas deverão ter liberdade para votar, o que pode resultar numa maioria mais expressiva.