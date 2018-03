Presidente da Fundação O Século abandona o cargo

Emanuel Martins enviou a carta aos funcionários da instituição, na qual se despedia e explicava os motivos que o levaram a sair do projeto. Disse que, apesar das dificuldades e da quebra de apoios, a fundação manteve-se à tona e está melhor do que quando lá chegou.

No início de janeiro, a Fundação "O Século" foi alvo de buscas, com base em denúncias anónimas, que acusavam os dirigentes de fazerem uso indevido dos cartões e dinheiro da instituição. Contactado pela SIC, Emanuel Martins diz que este episódio retirou-lhe a vontade de se manter no projeto.