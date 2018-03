Tempo vai melhorar este fim de semana

Em Portugal Continental, há 10 distritos sob aviso amarelo até ao final da manhã devido à agitação marítima, mas ao início da tarde o vento e as ondas vão enfraquecer.



As temperaturas vão subir até domingo. Em algumas regiões as máximas podem chegar aos 20 graus . Ontem, foi um dia marcado pelo frio em algumas regiões do país.