Suspeito de ter baleado homem em Aljustrel entrega-se às autoridades

Na sequência das diligências realizadas pela GNR e pela Polícia Judiciária (PJ), o suspeito, de 38 anos, "foi localizado na sua casa e ao ser abordado entregou-se voluntariamente", ao início da tarde, explicou a fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, excluindo que o homem tenha estado barricado.

O homem "nunca disse que não queria sair. Quando foi abordado pelas autoridades, entregou-se", referiu a mesma fonte, indicando que o detido foi conduzido para o posto da GNR de Aljustrel.

A vítima, de 30 anos, ficou gravemente ferida e foi transportada para o Hospital de S. José, em Lisboa, num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A mesma fonte da GNR disse que se desconhecem, por enquanto, os motivos da tentativa de homicídio, ocorrida ao início da manhã, e que vão ser investigados pela PJ de Faro.

O alerta foi dado às 07:20, tendo as operações de socorro mobilizado 14 operacionais e quatro veículos dos bombeiros de Aljustrel, da GNR e a viatura média de emergência e reanimação (VMER) de Beja, além do helicóptero do INEM.

Lusa