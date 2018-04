Temperaturas sobem e chuva regressa amanhã

Apesar da melhoria do estado do tempo, a Autoridade Marítima vai reforçar a vigilância nas praias e nas zonas costeiras. Em comunicado, avisa que há um risco elevado devido aos efeitos da agitação marítima e que o mar desta época ainda é considerado de Inverno. Por isso, a autoridade apela a um comportamento de segurança a quem visite as zonas balneares.