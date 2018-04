Hoje é notícia 

A IP queria serviços mínimos correspondentes a 25% do número de composições habituais de transporte de passageiros, mas o tribunal arbitral entendeu não decretar face à curta duração da greve e por haver transportes alternativos.

Na lista de serviços mínimos estarão apenas os comboios que se encontrem em marcha à hora do início da greve, os "serviços necessários à movimentação dos 'comboios socorro'" e "os serviços urgentes relativos ao transporte de mercadorias perigosas e bens perecíveis".

Os sindicatos, a empresa e o Governo reuniram-se no sábado, mas não chegaram a acordo e a greve foi mantida.

No domingo, a IP lamentou a inexistência de um acordo com as organizações sindicais e garantiu que a empresa verá a sua componente salarial aumentada em quase 11 milhões de euros em 2018.

A empresa assegurou ainda que, apesar de não terem sido decretados serviços mínimos, irá fazer "todos os esforços para procurar minorar os transtornos causados". A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) disse que o Governo e a administração da IP "fugiram a um acordo", mantendo, por isso, a greve de hoje.

Além da greve, a organização sindical vai promover um protesto junto à seda da IP no Pragal, em Almada, onde se deslocará, ao fim da manhã, o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos.

Novo tarifário dos CTT entra em vigor



O novo tarifário dos CTT para o serviço postal universal entra hoje em vigor, representando um aumento médio anual dos preços de 4,5% para envios de correspondências, encomendas, livros, jornais, publicações periódicas e correio editorial.

Por decisão de 23 de março, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) considerou que a proposta dos serviços que integram o serviço universal, apresentada pelos CTT - Correios de Portugal, por carta de 15 de fevereiro, "cumpre os princípios e critérios de formação dos preços aplicáveis", definidos pelo regulador em 21 de novembro de 2014.

A título de exemplo, uma carta até 20 gramas enviada em correio normal custava 50 cêntimos e passará a custar 53 cêntimos.



GNR inicia fiscalização da limpeza dos terrenos florestais

A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia hoje a fase de fiscalização da limpeza dos terrenos florestais, procedendo ao levantamento de autos de contraordenação, que podem ficar sem efeito se os proprietários assegurarem a limpeza até 31 de maio.

Segundo a GNR, o auto de contraordenação é levantado, porque é a única forma que existe de notificar a pessoa para a limpeza do terreno.

Se os proprietários não procederem à limpeza dos terrenos, as câmaras municipais têm de garantir a realização de todos os trabalhos de gestão de combustível previstos na lei, pelo que os autos de contraordenação são "a forma legal que existe para identificar todas as entidades", ainda de acordo com a GNR.

Todos os proprietários tinham até 15 de março para limpar as áreas envolventes às casas isoladas, aldeias e estradas, evitando multas entre 280 euros e 120.000 euros, mas o Governo decidiu suspender a aplicação de coimas por incumprimento até junho.



FC Porto defronta Belenenses em Lisboa

O FC Porto pode segurar a liderança da I Liga portuguesa de futebol se ganhar em Lisboa ao Belenenses, na primeira de 'sete finais' dos 'dragões' em direção à reconquista do título de campeão.

Depois da derrota do Sporting em Braga (1-0) e da vitória do Benfica em casa sobre o Guimarães (2-0), no sábado, só os 'encarnados' estão em condições de incomodar os portistas, que partem para o jogo de encerramento da ronda com um ponto de atraso em relação aos tetracampeões.

Frente ao 12.º classificado, e a duas jornadas do clássico com as 'águias' na Luz, a equipa de Sérgio Conceição apresenta-se com algumas limitações, já que Herrera e Brahimi têm estado em gestão de esforço e Alex Telles e Danilo com treino condicionado, embora tenham viajado para Lisboa.

Na linha da frente, Corona e Marega ainda não são alternativas, o que deixa a Aboubakar e a Soares o papel de 'goleadores'.

Antes do fecho da 28.ª jornada, o Benfica comanda com 71 pontos, contra 70 do FC Porto, que tem um jogo a menos. O Sporting, com 65 pontos, descolou da luta pelo título e só tem já um ponto a mais do que Sporting de Braga, após a derrota no Minho.

Dia Internacional do Livro Infantil



"Um livro infantil representa o respeito pela grandeza do pequeno", afirma a escritora letã Inese Zandere, na mensagem anual a propósito do Dia Internacional do Livro Infantil, que hoje se celebra.

Por iniciativa do Conselho Internacional sobre Literatura para os Jovens (IBBY), desde 1967 que se assinala anualmente a leitura e a literatura para crianças e jovens, sempre a 2 de abril, no dia de aniversário do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen.

A mensagem deste ano versa sobre a importância da leitura, seja de contos de fadas ou de poemas, para os mais novos construírem uma ideia do que os rodeia. "Um livro infantil é uma força milagrosa que favorece o enorme desejo das crianças e a sua capacidade de ser. Promove a sua coragem de viver", lê-se na mensagem de Inese Zandere.

Em Portugal, a mensagem foi veiculada pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas, com uma ilustração de Fátima Afonso, Prémio Nacional de Ilustração 2017.

"2001: Odisseia no Espaço" estreou-se em Washington há 50 anos



O filme "2001: Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick, estreou-se em Washington há 50 anos, a 2 de abril de 1968, antes de chegar a salas de Nova Iorque e Los Angeles, nos dias seguintes.Baseado num conto de ficção científica de Arthur C. Clarke, coautor do argumento, o filme parte da descoberta de um monólito, enterrado na superfície lunar, e na demanda empreendida pelo computador HAL9000, que escapa à vontade dos astronautas.

O Festival de Cannes vai celebrar os 50 anos do filme - e os 90 anos do nascimento do realizador (1928-1999) -, no próximo dia 12 de maio, com a estreia mundial de uma cópia de 70 mm: "Stanley Kubrick na Seleção Oficial.

É uma grande honra para Cannes", disse o diretor do festival, Thierry Fremaux, na semana passada, no anúncio da sessão."2001: Odisseia no Espaço" teve estreia portuguesa em 1 de outubro de 1968, cerca de 20 anos após a visita de Stanley Kubrick a Portugal, em agosto de 1948, como fotorrepórter da antiga revista norte-americana Look (1937-1971), numa viagem que o levou de Lisboa à Nazaré, na procura de locais do país europeu que não tinha sofrido bombardeamentos da II Guerra Mundial.

Retrospetiva dedicada a Marco Ferreri na Cinemateca Portuguesa



A retrospetiva dedicada ao realizador italiano Marco Ferreri tem início hoje, na Cinemateca Portuguesa, com a exibição de "A Grande Farra", às 21:30.Inserida na Festa do Cinema Italiano, que começa oficialmente na quarta-feira, a retrospetiva inclui outras obras de Ferreri e vai decorrer até dia 23.

No âmbito da festa, é também inaugurada hoje a exposição "Il postino, Salina - A Metáfora da Poesia", com esboços do guarda-roupa do filme "O Carteiro de Pablo Neruda", assinados por Lorenzo Baraldi e Gianna Gissi, diretor de arte e figurinista do filme, que estão presentes a partir das 18:30, na Fnac Chiado, que acolhe a mostra.

Baseado no romance de Antonio Skármeta, "O Carteiro de Pablo Neruda", o filme, foi dirigido por Massimo Troisi e Michael Radford, e centra-se na relação do poeta chileno, Nobel da Literatura, com o seu carteiro, na ilha italiana de Salina, onde se fixara.

O filme foi o derradeiro projeto do realizador, ator e escritor Massimo Troisi, intérprete do carteiro, que morreu pouco depois da rodagem.

Com Lusa