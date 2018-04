Número de mortos na Operação Páscoa sobe para 6 com colisão mortal no IC8

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta para o acidente, que envolveu dois veículos ligeiros ao quilómetro 55 do IC8, na localidade de Lagoa de Ceiras, freguesia de Abiul, foi feito às 13:48. O acidente, que motivou o corte da via, provocou ainda um ferido grave, tendo duas outras pessoas sido assistidas no local.

Durante a Páscoa, aconteceram mais de 800 acidentes nas estradas portuguesas e mais de 230 feridos, 17 dos quais graves. A operação só termina à meia-noite mas já conta com mais vítimas mortais do que no ano passado.

Dentro das cidades, a PSP terminou o patrulhamento ontem sem vítimas mortais mas com seis feridos graves em cerca de 300 acidentes.

Com Lusa