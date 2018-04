11 dos 18 distritos com avisos devido à ondulação, chuva ou vento

Com aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, vão estar a partir das 21:00 de hoje os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga devido à previsão de ondas que podem atingir os 9/10 metros.

A partir do meio da tarde de hoje e até às 21:00, aqueles distritos, aos quais se junta o de Faro, vão estar com aviso amarelo, menos grave que o laranja, também devido à ondulação.

Por causa da chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada, vão estar sob aviso amarelo os distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, a partir das 12:00 de hoje.

Porto, Viana do Castelo e Braga vão estar a partir das 09:00 de hoje sob aviso amarelo devido às previsões de vento forte, com rajadas que podem chegar aos 80 quilómetros por hora.

