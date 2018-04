Hoje é notícia

Parlamento ouve 8 especialistas de Sarampo

A comissão parlamentar de Saúde realiza hoje uma audição pública, requerida pelo PCP e pelo PS, com oito especialistas sobre o surto de sarampo e vacinação.A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, e o coordenador da Comissão de Vacinas da Sociedade Portuguesa de Pediatria, Luís Varandas, são alguns dos especialistas a serem ouvidos na Assembleia da República.O tema do sarampo e da vacinação leva ainda ao parlamento a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, a coordenadora da Unidade de Missão do Hospital da Estrela, Ana Jorge, e o presidente do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida.O médico Jorge Torgal e Filomena Pereira, diretora de serviços de educação especial e de apoios socioeducativos são os outros convidados dos deputados da comissão parlamentar da Saúde.O surto de sarampo infetou até segunda-feira 86 pessoas, das quais 77 já foram curadas.

"O Terrorismo na Europa" e a criminalidade em Portugal em conferência

O Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) analisa hoje o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), divulgado na quinta-feira, na conferência "Summit OSCOT", subordinada ao tema "O Terrorismo na Europa". A conferência ocorre numa altura em que, segundo o RASI, a criminalidade violenta e grave em Portugal diminuiu 8,7% em relação a 2016, tendo, em contrapartida, a criminalidade geral aumentado 3,3%, devido sobretudo aos crimes de moeda falsa, incêndio florestal e burla. Em comunicado divulgado na quinta-feira, o OSCOT considera que os dados do RASI "refletem a forma empenhada e competente como as forças e os serviços de segurança e de informações, a par de outros agentes da área da segurança e da justiça, têm vindo a dar prioridade ao combate aos fenómenos da criminalidade".Durante a conferência serão debatidos temas como a "Guerra ao Terrorismo e Direito Penal do Inimigo", "O Fim do Estado Islâmico", "Redes Sociais Armadas - O Caso DAESH", "O Terrorismo e o Papel da Proteção Civil" e "Três Planos de Análise de Ataque ao Terrorismo".

1º Conselho Nacional do PSD de Rui Rio, sem Feliciano Barreiras Duarte, com José Silvano

O primeiro Conselho Nacional do PSD sob a liderança de Rui Rio realiza-se hoje, no Porto, e vai servir para eleger José Silvano como novo secretário-geral do partido.Na convocatória, assinada pelo presidente do Conselho Nacional, Paulo Mota Pinto, é referido que a ordem de trabalhos terá dois pontos: o primeiro é a eleição do secretário-geral, tal como previsto nos estatutos do partido, e o segundo será a análise da situação política. Na sequência da demissão, em 18 de março, de Feliciano Barreiras Duarte do cargo de secretário-geral social-democrata, após notícias sobre irregularidades no seu currículo e uma alegada falsidade na morada que indicou no parlamento, o PSD apontou, um dia depois, o deputado e antigo autarca de Mirandela José Silvano para o substituir, informando que entraria de imediato em funções.No entanto, José Silvano -- cujo nome já foi ratificado pela Comissão Política Nacional na passada quarta-feira -- terá ainda de ser eleito em Conselho Nacional, num processo que deve ser pacífico.Na primeira reunião entre o presidente do PSD, Rui Rio, e as distritais do partido, na quarta-feira à noite, o nome do novo secretário-geral foi elogiado pela generalidade dos presentes. A reunião do órgão máximo do PSD entre Congressos tem início marcado para as 21:00, num hotel do Porto.Rui Rio foi eleito presidente do PSD em 13 de janeiro em diretas e empossado no Congresso realizado entre 16 e 18 de fevereiro, em Lisboa.

Governo dos Açores formaliza empreitadas para ilha Pico

O Governo dos Açores inicia hoje uma visita estatutária à ilha do Pico, durante a qual vai presidir à cerimónia de consignação da empreitada para dotar a pista do aeroporto com o sistema de 'grooving'. A consignação da empreitada para o sistema de 'grooving' - que passa por ranhurar a pista numa orientação perpendicular ao eixo, para melhorar as condições de aderência e de escoamento das águas superficiais -, será presidida pelo chefe do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, no primeiro de três dias de visita. O programa inclui, também, a assinatura de um contrato de cooperação destinado a apoiar as obras de ampliação de um centro de acolhimento, uma visita às obras de construção da Casa dos Vulcões - um investimento de cerca de dois milhões de euros que visa a divulgação do património geológico dos Açores - e uma visita à empreitada destinada ao aproveitamento dos recursos hídricos e impermeabilização da Lagoa do Paul.

Inaugurada hoje nova ETAR do Algarve

A nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Companheira, em Portimão, no Algarve, um investimento de 13,8 milhões de euros dimensionado para servir 140 mil habitantes, vai ser hoje inaugurada pelo ministro do Ambiente. A nova ETAR, com capacidade para tratar um caudal médio de cerca de 32 mil metros cúbicos por dia, foi cofinanciada em cerca de 9,5 milhões pelo Fundo de Coesão e "permite melhorar a qualidade da água na ribeira de Boina e, consequentemente, do estuário do rio Arade", segundo a Câmara de Portimão. A desativação da estação de tratamento existente é justificada pela necessidade de "cumprir os requisitos de qualidade" estabelecido pela Associação Portuguesa do Ambiente e, também, pela necessidade de "minimizar ou praticamente erradicar os maus cheiros que se fazem sentir nas imediações da instalação".Para a zona da antiga ETAR, uma área com cerca de seis hectares junto ao rio Arade, está projetado um parque ambiental urbano.

Cultura prepara protestos de 6.ªfeira

Quatro estruturas representativas dos trabalhadores das artes vão realizar hoje reuniões para debater os resultados dos concursos de apoio da Direção-Geral das Artes, dias antes de organizarem concentrações em vários pontos do país.O sindicato CENA-STE, a associação de estruturas para a dança contemporânea REDE, a Plateia e o Manifesto em Defesa da Cultura vão realizar hoje, em Lisboa, Porto, Coimbra e Beja, reuniões preparatórias dos protestos de sexta-feira contra o que dizem ser "um novo episódio do descalabro da política cultural das últimas décadas".A contestação aos concursos de apoios às artes, no novo modelo que entrou em vigor este ano, tem aumentado à medida que a Direção-Geral das Artes divulga os resultados das diversas áreas, depois de ter sido revelado que foram excluídas diversas estruturas há anos apoiadas.

Pequenos editores debatem "o futuro da edição"

A apresentação do livro "Poesia Reunida", de Manuel Resende, dá origem a um encontro, hoje, de "pequenos editores", para debaterem "o futuro da edição", no Teatro São Luiz, em Lisboa. A conversa faz parte das iniciativas com que a editora Livros Cotovia assinala os seus 30 anos de atividade, ao longo de 2018, e reúne os editores Vasco Santos (Fenda), Osvaldo M. Silvestre (Angelus Novus), João Paulo Cotrim (Abysmo) e Rui Amaral (FLOP), com António Guerreiro, editora da revista Electra.A sessão tem início às 19:00, na Sala Bernardo Sassetti, no Teatro São Luiz, em Lisboa.