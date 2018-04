Hoje é notícia

O português Cristiano Ronaldo admitiu hoje que foi excelente ser aplaudido pelos adeptos da Juventus, depois de marcar um golo de pontapé de bicicleta na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol." [Ser aplaudido pelos adeptos da Juventus] Foi apenas excelente. Nunca tinha acontecido na minha carreira", referiu o português, em declarações ao site da UEFA.

Último dia de greve na Ryanair

A paralisação na Ryanair foi marcada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que tem denunciado a substituição ilegal de grevistas por trabalhadores de bases estrangeiras, tendo a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) anunciado uma inspeção.

A greve visa exigir que a transportadora 'low cost' (de baixo custo) irlandesa aplique a legislação nacional, nomeadamente em termos de gozo da licença de parentalidade, garantia de ordenado mínimo e a retirada de processos disciplinares por motivo de baixas médicas ou vendas a bordo abaixo das metas da empresa.

Sindicatos da função pública voltam ao Ministério das Finanças



As estruturas sindicais da função pública voltam hoje ao Ministério das Finanças para discutir alterações de carreiras com a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca.

A secretária de Estado da Administração e do Emprego Público reúne-se ao longo da tarde com a Frente Comum de sindicatos da Administração Pública (CGTP-IN), a Frente Sindical liderada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (UGT) e a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (UGT).

Fonte sindical disse à agência Lusa que o principal tema em debate serão as carreiras inalteradas, dado que existem cerca de 80 carreiras na função pública que não são revistas desde 2009, nomeadamente carreiras de inspeção e de informática.

Supremo Tribunal decide sobre "habeas corpus" apresentado pela defesa de Lula



O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil decide hoje um 'habeas corpus' apresentado pela defesa do ex-Presidente Lula da Silva, que visa impedir que seja preso até ser julgado em todas as instâncias da Justiça brasileira.

O recurso respeita a um processo da operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção no país, em que o ex-chefe de Estado foi considerado culpado duas vezes (em primeira e segunda instâncias) de receber um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de prestar favores em contratos desta empresa com a petrolífera Petrobras.

O julgamento, que começou no dia 22 de março e foi adiado em decisão tomada pelos 11 magistrados do STF, divide o país.Se os ministros negarem o 'habeas corpus', Lula da Silva poderá ser preso ainda esta semana e começa a cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão.

Se o recurso for aceite, Lula só poderá ser preso após ser julgado primeiro perante o Superior Tribunal de Justiça e, em seguida, pelo próprio STF.

Líderes da Turquia, Rússia e Irão debatem guerra na Síria em Ancara



Os líderes da Turquia, Rússia e Irão reúnem-se hoje em Ancara numa cimeira destinada a analisar a recente evolução da guerra na Síria, num processo destinado a encontrar uma solução política para o conflito armado. Os três países tornaram-se atores decisivos na Síria, devastada por um sangrento conflito iniciado em 2011 e onde intervêm diretamente, beneficiando de uma quase ausência da influência de Washington e aliados.

Em janeiro de 2017, os três países desencadearam o processo de Astana, excluindo os Estados Unidos e promovendo um diálogo paralelo às negociações conduzidas no quadro da ONU.

Este processo resultou num acordo sobre a criação na Síria de quatro "zonas de desescalada", que permitiu a diminuição da violência em diversos setores. Mas a busca de uma resolução do conflito sírio permanece num impasse, também devido aos interesses contraditórios de Moscovo, Ancara e Teerão.

O Presidente turco manifestou em março a intenção de prosseguir a sua ofensiva na Síria até Minbej, uma cidade na posse das milícias curdas YPG e onde estão estacionados militares norte-americanos. Esta intenção poderá agravar as sérias tensões entre Washington e Ancara, dois Estados-membros da NATO, e beneficiar a estratégia da Rússia e do Irão.

Presidente italiano inicia consultas para a formação de governo



O Presidente de Itália, Sergio Mattarella, inicia hoje consultas para a formação de governo na sequência das eleições gerais de 4 de março, em que nenhum partido ou coligação obteve uma maioria clara no parlamento.

O líder do populista Movimento 5 Estrelas (M5S), Luigi Di Maio, e o da Liga (extrema-direita), Matteo Salvini, reivindicam ambos a vitória nas eleições.

O primeiro, porque o M5S foi o partido individualmente mais votado, com 32,6%, e o segundo porque a coligação que lidera, formada pelo seu partido, pela Forza Italia do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi e pelo pequeno partido de extrema-direita Fratelli d'Italia, obteve a votação mais alta, com 37%.

Todos os cenários são possíveis, entre os quais uma coligação entre o M5S e a Liga, que deram sinais de aproximação com a conclusão, no final de março, de um acordo para a repartição das presidências das duas câmaras do parlamento, a Câmara dos Deputados e o Senado.

Organização para a Proibição das Armas Químicas debate caso Skripal



A Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) reúne-se hoje a pedido da Rússia para discutir as acusações do Reino Unido contra este país, relativamente ao envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal.

A reunião vai ter lugar às 10:00 (08:00 GMT) na sede da OPAQ em Haia (Holanda), depois de o presidente do conselho executivo ter recebido um pedido do representante permanente da Rússia para convocar uma reunião extraordinária "devido ao incidente de Salisbury", em Inglaterra, segundo um documento da OPAQ.

A Rússia já tinha anunciado que não "aceitará nenhum resultado da investigação se especialistas russos não participarem", através do seu representante na OPAQ, Alexander Shulguín.O ex-espião duplo de origem russa Serguei Skripal, de 66 anos, e a sua filha Yulia, de 33 anos, foram encontrados inconscientes a 4 de março em Salisbury, no sul de Inglaterra, após terem sido envenenados com um componente químico que ataca o sistema nervoso.

O Reino Unido atribuiu o envenenamento à Rússia, que tem desmentido todas as acusações e exigido provas concretas sobre esta alegação.

Cerimónia assinala início da subconcessão do Metro do Porto à empresa Barraqueiro



O Ministro do Ambiente preside hoje à cerimónia que assinala o início da subconcessão à empresa Barraqueiro da operação e manutenção do Metro do Porto entre 2018 e 2025.

A Barraqueiro, SGPS venceu o concurso para a subconcessão da Metro do Porto por sete anos, apresentando a "melhor proposta" para garantir a operação e manutenção do sistema, no valor de 204 milhões de euros.Aquela empresa já lidera o consórcio ViaPorto, que é responsável pela operação do metro desde 2010.

CDS interpela Governo no Parlamento sobre "preparação da próxima época"



O CDS-PP interpela hoje o Governo no Parlamento sobre a "preparação da próxima época de incêndios", uma semana depois de os deputados terem discutido o relatório da Comissão Técnica Independente que analisou os fogos de outubro.

Numa deslocação ao Pinhal de Leiria, na terça-feira, a presidente do CDS-PP justificou o debate com o facto de o executivo estar a perder "uma grande oportunidade na reflorestação" e, também, de "preparar melhor a prevenção dos fogos".

Na ocasião, Assunção Cristas pediu "muita atenção" às ideias alternativas à gestão pública das matas nacionais."Eu acho que estamos a perder uma grande oportunidade na reflorestação, como estamos a perder uma oportunidade de preparar melhor a prevenção dos fogos", afirmou.

Festa do Cinema Italiano em Lisboa



A 11.ª Festa do Cinema Italiano começa hoje, em Lisboa, com mais de 50 filmes que mostram o que há de novo no cinema daquele país, mas também os clássicos.A programação inclui várias antestreias em Portugal, como os filmes de abertura e de encerramento: "Sicilian Ghost Story", de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, que abriu a Quinzena dos Realizadores no Festival de Cinema de Cannes, e "The Place", de Paolo Genovese.

Além de Lisboa, este ano a Festa do Cinema Italiano decorre em mais 15 cidades portuguesas: Porto (de hoje a domingo), Cascais, Setúbal (de quinta-feira a domingo), Almada (de sexta-feira a domingo), Coimbra (a 07, 12 e 13 de abril), Aveiro (16 e 17 de abril), Évora (11 a 13 de abril), Viseu (17 a 19 de abril), Beja (02 a 04 de maio), Moita (11, 18 e 25 de maio), Tomar (15 a 19 de maio), Loulé (18 a 20 de maio), Viana do Castelo (22 e 23 de maio), Caldas da Rainha (22 a 24 de maio) e Funchal (06 a 09 de junho).

Lisbon International Music Network



Um espetáculo inédito que junta em palco os brasileiros Boogarins e os portugueses PAUS, Capitão Fausto e The Legendary Tigerman marca hoje o início da convenção e festival MIL -- Lisbon International Music Network, em Lisboa.

Até sexta-feira, o MIL voltará a ser, de acordo com a organização, um ponto de encontro de agentes profissionais de todo o mundo, em torno da promoção e da edição de música, com particular destaque para a que se faz nos países de língua portuguesa.

A segunda edição do Lisbon Music Network conta com mais de 60 concertos, que acontecem em oito salas da zona do Cais do Sodré, como o B'Leza, o Musicbox, o Sabotage, o Rive Rouge, o Lounge e o Europa, e três dezenas de apresentações, debates, conferências e 'masterclasses', que terão lugar na Rua da Boavista 9, Rua das Gaivotas 6 e no Pólo Cultural das Gaivotas.

Festival Lisboa Electronica



O Festival Lisboa Electronica - Musiculture, centrado no trabalho das editoras discográficas de música eletrónica, regressa hoje para uma segunda edição, que decorre na Lx Factory, no Ministerium e no Capitólio.

O festival começa hoje à tarde, no Capitólio, situado no Parque Mayer, com palestras, que continuam no mesmo local no dia seguinte, nas quais participam o músico Carlos Maria Trindade (Corpo Diplomático, Madredeus e Heróis do Mar), Mike Grinser (dos estúdios Dubplates and Mastering), o DJ holandês Serge (fundador da Clone Records) e o DJ Rui Vargas.

Na quinta-feira, além do Capitólio, o festival estende-se ao Ministerium, no Terreiro do Paço, com 'showcases' das editoras Discobar (com atuações de Robin Ordell e Lamache), Rawax/Shift Imprint (Audiopath live com Jerry the Cat, DJ AL e Robert Drewek), Trelik (Alex Celler e Baby Ford) e Werkdiscs (Actress live AV e Helena Hauff).

Canneseries, festival dedicado à ficção televisiva



Canneseries, primeiro festival dedicado à ficção televisiva, abre hoje, com a estreia da terceira temporada de "Versalhes", exibida fora de competição, que conta com a atriz portuguesa Benedita Pereira no elenco, no papel de Isabel de Portugal.

O festival, que vai decorrer até dia 11, reúne 130 produções, a maioria em estreia, e tem dez séries em competição, entre as quais o 'thriller' mexicano "Aqui en la tierra", de oito episódios (Fox), uma criação do ator e realizador Gael García Bernal, e a série italiana "Il Cacciatore" (Rai 2), sobre a luta do magistrado Saverio Barone contra a 'Cosa Nostra'.

Moviestar, de Espanha, BBC America, as israelitas Hot e Keshet Broadcasting, a norueguesa NRK1, a alemã ZDF, a sul-coreana TvN e a belga Eén são outras produtoras presentes na competição.Canneseries tem como concorrência direta o festival Series Mania, cuja primeira edição também se realiza este ano, na cidade francesa de Lille, nos dias 27 de abril a 05 de maio.

Com Lusa