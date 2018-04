Português baleado no atentado em França sai do coma

A notícia está a ser avançada pelo jornal francês Le Parisien.

O jovem Renato Silva estava em coma induzido no hospital de Perpignan depois de ter sido baleado por um terrorista, no ataque a um supermercado em Carcassonne, no sul de França.

O atentado do passado dia 23 de março fez quatro mortos, incluindo o atacante, que acabou por ser abatido pelas autoridades.