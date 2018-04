Hoje é notícia

O dia em que Lula da Silva é preso

Lula procurou refúgio na sede do Partido dos Trabalhadores (PT), em São Bernardo do Campo, a cerca de 20 quilómetros de São Paulo, onde se concentraram centenas de pessoas entre as quais a ex-presidente Dilma Rousseff.

O antigo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva considerou hoje "absurdo" o mandado de prisão de que é alvo, e acusou o juiz Sérgio Moro "de sonhar" com a sua detenção.

Lula da Silva acusou Sérgio Moro de estar a agir politicamente para impedir o seu "direito à defesa" e admittiu que que vai aguardar orientações dos advogados, para decidir se vai entregar-se, ou não, às autoridades, tal como foi decretado.

A prisão do ex-chefe de Estado está relacionada com um dos processos da Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil.

Lula da Silva foi condenado por ter recebido um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos com a petrolífera estatal Petrobras e sentenciado a 12 anos e um mês de prisão.

Concertação Social, as reformas e o Programa de Estabilidade

Segundo a imprensa de ontem o Governo já iniciou as reuniões com os parceiros parlamentares sobre o Programa de Estabilidade (PE), apresentando novas estimativas para este ano: um défice orçamental de 0,7% do PIB e um crescimento económico de 2,3%.

No Orçamento do Estado para 2018, o executivo previa um défice orçamental de 1,1% do PIB (com o impacto de 0,1 pontos das medidas de apoio e resposta aos incêndios do ano passado) e um crescimento económico de 2,2%.

No mês passado, a Comissão Europeia, numa carta enviada a Mário Centeno, sublinhou que quer que Portugal apresente programas de Estabilidade e de Reformas ambiciosos, com medidas que apostem na redução da dívida e do crédito malparado e no aumento da produtividade.

Manifestações em várias cidades contra "descalabro da política cultural"

Várias estruturas associativas do setor da cultura organizam hoje manifestações em diversos pontos do país contra o que dizem ser mais um momento de "descalabro da política cultural" do país, traduzido nos concursos de apoios às artes.

Às 18:00, vão decorrer protestos em Lisboa, Porto, Coimbra, Funchal e Beja, bem como em Ponta Delgada (às 17:00 locais), marcados na sequência da crescente contestação ao novo modelo de financiamento das artes, depois de conhecidos os resultados provisórios do programa de apoio sustentado até 2021.Horas antes, o ministro da Cultura vai participar num debate, na Assembleia da República, requerido pelo CDS-PP sobre os "problemas na área da Fidelização das operadoras de telecomunicações votada hoje na AR

O parlamento aprecia hoje, em sessão plenária, projetos de lei do PAN, BE e PEV para encurtar até um ano o período máximo de fidelização dos contratos com as operadoras de telecomunicações, quando atualmente o limite é de dois anos.Destes documentos, que visam garantir a defesa dos consumidores, os do PAN e do PEV são os que preveem uma mudança maior, ao pretenderem que "a duração total do período de fidelização nos contratos de prestação de serviços de comunicações eletrónicas celebrados com consumidores não possa ser superior a seis meses". Ainda assim, admitem que, "excecionalmente, se possam estabelecer períodos adicionais de fidelização até ao limite de seis meses".A Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (APRITEL) defendeu, entretanto, que estes projetos "não fazem qualquer sentido", argumentando que esta mudança na Lei das Comunicações Eletrónicas "não tem justificação porque a lei já obriga os operadores a disponibilizarem serviços em todas as modalidades de prazos e a comunicá-los de forma bastante clara".

Nova greve nos comboios decida hoje

Os trabalhadores da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) vão decidir hoje se avançam para uma greve nacional, após uma reunião com a administração.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans), José Manuel Oliveira, explicou que em causa está uma "luta mais localizada [Notes:os trabalhadores da EMEF estão em greve nas oficinas de Guifões, em Matosinhos] e que poderá tornar-se numa luta mais geral".

Essa decisão será tomada hoje após uma reunião entre o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário e a "equipa negocial" da administração da EMEF, apontou José Manuel Oliveira.

Candidaturas à medida Contrato-Emprego do IEFP terminam hoje

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) termina hoje o prazo de candidaturas ao primeiro período da medida Contrato-Emprego, de acordo com a informação disponível no portal.O fim do período de candidaturas à medida, que tem uma dotação orçamental de 15 milhões de euros nesta primeira fase, foi adiado de 31 de março para hoje, podendo ainda ser submetidas até às 18:00.O IEFP prevê que a medida, que consiste num apoio financeiro às empresas que contratem desempregados inscritos nos centros de emprego, chegue a cerca de quatro mil pessoas.

Rio Ave tenta segurar 5º lugar da I Liga em Guimarães

O Rio Ave procura hoje segurar o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol na visita ao Vitória de Guimarães, no primeiro encontro da 29.ª jornada.Os vila-condenses ocupam o quinto lugar com 43 pontos, mais um do que o Marítimo, que visita o Estoril Praia no sábado, enquanto os vimaranenses seguem no 10.º posto, com 33.O Rio Ave venceu na 28.ª ronda na receção ao Estoril Praia, por 2-0, enquanto os vimaranenses perderam, pelo mesmo resultado, na visita ao Benfica.Em caso de vitória, o Vitória de Guimarães pode subir provisoriamente ao oitavo lugar, igualando o Desportivo de Chaves, com 36 pontos, e ultrapassando o Portimonenses, que soma 34. Os transmontanos recebem o Belenenses, no domingo, um dia depois de os algarvios visitarem o Tondela.