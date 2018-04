Hoje é notícia

Depois de Lula da Silva não se ter entregado às autoridades até às 21:00 de sexta-feira (17:00 em São Paulo), contrariando a ordem de detenção decretada pelo juiz Sérgio Moro, cabe agora à Polícia Federal fazer cumprir o mandado judicial.

Em redor do edifício estão milhares de apoiantes do ex-Presidente brasileiro, que organizam intervenções públicas de apoio e prometem impedir o uso da força para executar a ordem de prisão.Lula da Silva foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, em regime fechado, no Tribunal Regional da 4.ª Região (TRF4, segunda instância) em janeiro.

A prisão do ex-chefe de Estado está relacionada com um dos processos da Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Lula foi condenado por ter recebido um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos com a petrolífera estatal Petrobras.

Crise no Sporting

Já em Portugal, a situação no Sporting promete continuar a dominar as notícias, com o treinador Jorge Jesus a falar aos jornalistas numa conferência que deverá ficar marcada pela questão da suspensão de 19 jogadores da equipa principal de futebol.

A suspensão foi decretada pelo presidente do clube, na sexta-feira, depois de 19 atletas terem partilhado nas redes sociais a sua discordância face às críticas que Bruno de Carvalho fez a alguns jogadores da equipa após a derrota em Madrid, frente ao Atlético, por 2-0, para a Liga Europa.

Na sequência da tomada de posição dos atletas, Bruno de Carvalho chamou aos jogadores "meninos mimados" e anunciou a suspensão de todos os subscritores.

O Sporting tem jogo marcado para domingo, frente ao Paços de Ferreira, num encontro em que deverá apresentar vários jogadores da equipa B e juniores.Entretanto, dentro de campo, o Benfica pode ficar hoje provisoriamente com quatro pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto na liderança da I Liga portuguesa de futebol, caso vença no terreno do Vitória de Setúbal, na 29.ª jornada.

O jogo está agendado para as 20:30, enquanto os 'dragões' só entram em campo no domingo, na receção ao Desportivo das Aves.Também hoje, mas às 18:15, o Sporting de Braga pode ultrapassar provisoriamente o Sporting e subir ao terceiro lugar, caso vença no campo do Feirense, penúltimo classificado, depois de o Estoril Praia receber o Marítimo, que pode subir a quinto, e o Tondela defrontar em casa o Portimonense, ambos às 16:00.

Precários do Estado manifestam-se em Lisboa e Porto

Entretanto, em Lisboa e no Porto, os trabalhadores do Estado com vínculo precário concentram-se hoje para exigir a concretização do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).Com o lema "Nem boicotes, nem bloqueios, ninguém fica para trás!", as concentrações vão decorrer no Porto (Praça dos Poveiros) e em Lisboa (junto ao Ministério do Trabalho) a partir das 15:00.

Os protestos foram convocados após encontros dos trabalhadores precários do Estado, realizados nas duas cidades, e que tiveram como objetivo exigir que o Governo assuma as suas responsabilidades na concretização do programa de regularização.Os concursos abertos no âmbito do PREVPAP estão disponíveis para consulta 'online', segundo a informação disponibilizada na quarta-feira pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).

Greve na Air France

Também hoje, os pilotos, tripulantes de cabine e pessoal de terra da Air France cumprem o quinto dia de greve para reivindicar um aumento salarial de 6%. A Air France previu assegurar 70% dos seus voos hoje, no âmbito da greve convocada por 11 sindicatos.

Líderes tradicionais timorenses reúnem-se em Díli

Em Díli, líderes tradicionais timorenses reúnem-se hoje para definir os elementos centrais do ritual cultural que vai selar um pacto de paz e unidade nacional de todos os candidatos às eleições antecipadas de maio em Timor-Leste.

O rito, que se prolongará durante várias horas e que deverá ser testemunhado pelas principais individualidades do país, envolve os chefes tradicionais ('lia nain') dos 12 municípios de Timor-Leste e da região administrativa especial de Oecusse-Ambeno.

Fonte da Comissão Nacional de Eleições (CNE), a anfitriã do encontro, explicou à Lusa que o objetivo é selar um compromisso de todas as forças políticas concorrentes - quatro coligações e quatro partidos - "para uma eleição pacifica, consolidando a paz e a unidade nacional".

A cerimónia, conhecida como Hamulak, representará um "gesto de aceitação de serenidade e clareza para uma eleição pacífica" de todos os líderes políticos do país.As eleições antecipadas em Timor-Leste decorrem a 12 de maio e a campanha decorre entre 10 de abril e 09 de maio.

Inauguração da exposição sobre Antonio Tabucchi na Gulbenkian

No capítulo cultural, este sábado vai ficar marcado pela inauguração da exposição e pelo colóquio que revisitam a vida e obra do escritor Antonio Tabucchi, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, assinalando seis anos da morte do autor italiano, apaixonado por Portugal.

Antonio Tabucchi viveu grande parte da sua vida dividido entre Itália e Portugal, o que se deve ao poema "A Tabacaria", de Álvaro de Campos (heterónimo de Fernando Pessoa), que descobriu por acaso num alfarrabista de Paris, e que lhe mudou para sempre a vida.

A exposição "Tabucchi e Portugal" é inaugurada hoje e vai estar patente até 7 de maio, com manuscritos, documentos, fotografias e outros objetos do acervo familiar do autor, bem como excertos de entrevistas suas a Maria João Seixas e António Mega Ferreira.

No domingo, é exibido, na Sala Polivalente da Coleção Moderna, o filme "Requiem", do realizador suíço Alain Tanner, baseado na obra de Antonio Tabucchi com o mesmo nome. Nesse mesmo dia, pela manhã, tem início o colóquio "Galáxia Tabucchi", que junta duas dezenas de estudiosos vindos de todo o mundo, para debater vários aspetos da obra do autor italiano.

Circuito Super Nova

A terceira edição do Circuito Super Nova, fruto de uma parceria entre a Super Bock e o bar Maus Hábitos, vai levar as bandas Sunflowers, Scúrú Fitchadú e Stone Dead numa digressão por seis cidades portuguesas que arranca hoje no Porto.

O ciclo tem como objetivo levar novos nomes nacionais a várias cidades portuguesas com o intuito de criar uma rede de casas com música ao vivo.Os espaços onde irão decorrer os concertos são, para além do Maus Hábitos, que marca o início do circuito, a Sociedade Harmonia Eborense, a 14 de abril, em Évora, o Salão Brazil, a 27 de abril, em Coimbra, o Stereogun, a 05 de maio, em Leiria, o CCOB, a 26 de maio, em Barcelos, e o GrETUA, a 2 de junho, em Aveiro.

Com Lusa