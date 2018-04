Hoje é notícia

Bruno de Carvalho criticou na quinta-feira as exibições de alguns jogadores do Sporting, a seguir à derrota em casa do Atlético de Madrid (2-0), na Liga Europa.Na sexta-feira, 19 jogadores do plantel, entre os quais Rui Patrício, William Carvalho, Coates, Gelson Martins e Bruno Fernandes, divulgaram um comunicado em que manifestaram "desagrado" com as críticas do presidente do clube.

Em resposta, Bruno de Carvalho partilhou um texto no Facebook, visível para os seus amigos na rede social, em que suspendia os jogadores que subscreveram um comunicado e fazia saber que teriam de enfrentar a disciplina do clube.

No entanto, no sábado, o treinador da equipa, Jorge Jesus, afirmou que os futebolistas não receberam qualquer nota de suspensão por parte do clube e garantiu que Bruno de Carvalho lhe deu "liberdade para convocar os jogadores" que entendesse para o jogo de hoje com o Paços de Ferreira, da 29.ª jornada da I Liga.

Ainda assim, é grande a expectativa para tudo o que vai acontecer em Alvalade, onde o Sporting pode ganhar folga na luta pelo terceiro lugar, depois do empate a dois golos cedido pelo Sporting de Braga no reduto do Feirense.

FC Porto recebe Desportivo das Aves na 29.ª jornada da I Liga



FC Porto precisa de vencer na receção ao Desportivo das Aves, na 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, para se recolocar a um ponto do líder Benfica, em vésperas da deslocação à Luz.Depois do triunfo dos 'encarnados' no Bonfim, por 2-1, no sábado, com um 'bis' do avançado mexicano Raúl Jiménez, incluindo um penálti aos 90+2 minutos, os 'dragões' ficaram, provisoriamente, a quatro pontos.

Os 'azuis e brancos', que em casa só cederam dois pontos, na receção ao tetracampeão em título Benfica (0-0), perderam por 2-0 na última ronda, no Restelo, com o Belenenses, num desaire que lhes custou uma liderança que ostentavam quase desde o início.Por seu lado, o Desportivo das Aves, que perdeu os últimos três jogos, chega ao Dragão necessitado de pontos para fugir aos últimos lugares, sendo que só soma mais um ponto do que o Feirense e dois face ao lanterna-vermelha Estoril Praia.

Nos outros encontros do dia, o Desportivo de Chaves recebe o Belenenses e o Sporting e o Paços de Ferreira jogam em Alvalade.



Marcelo e Costa no arranque das celebrações dos 100 anos de La Lys

Na política, o Presidente da República e o primeiro-ministro vão estar hoje juntos, em Paris, no arranque das celebrações do centenário da batalha de La Lys, uma das mais mortíferas da história militar portuguesa, travada durante a Primeira Guerra Mundial.

As cerimónias iniciam-se às 17:00 (16:00 em Lisboa) na 'Avenue des Portugais' (Avenida dos Portugueses), onde será descerrada uma placa comemorativa dos 100 anos da batalha que fez mais de 7.000 vítimas portuguesas, entre mortos (400), feridos e prisioneiros (6.600).

A comitiva dirige-se depois para o Arco do Triunfo, onde às 18:30 (17:30 de Lisboa) decorrerá uma cerimónia militar de homenagem ao soldado desconhecido francês em que estarão também a presidente da câmara de Paris, Anne Hidalgo, e a secretária de Estado da Defesa de França, Geneviève Darrieussecq.

As invocações da participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial prosseguem na segunda-feira, no cemitério militar português de Richebourg, no norte de França, nas quais participará também o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron.

Lula da Silva cumpre primeiro dia na prisão

Na Brasil, o ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva cumpre hoje o primeiro dia na prisão, depois de se ter entregado à Polícia Federal no sábado.

Lula da Silva foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e branqueamento de capitais e entregou-se às autoridades depois de terem sido rejeitados diversos recursos e pedidos de "habeas corpus" da sua defesa.

Eleições legislativas na Hungria

O nacionalista conservador Viktor Orban é o favorito nas eleições legislativas de hoje na Hungria, devendo obter um terceiro mandato consecutivo graças à fragmentação da oposição e à consolidação do discurso anti-imigração.

Entre 2010 e 2014, com uma maioria de dois terços no Parlamento, Orban iniciou um processo de transformação do país para o que chamou uma "democracia iliberal", que propõe a limitação de determinadas liberdades em nome do interesse nacional.

Durante esse mandato, o seu partido, o Fidesz (Aliança Cívica Húngara), redigiu uma nova Constituição e muitas novas leis, como a polémica "lei da imprensa", que restringiu a ação dos 'media' e foi muito criticada interna e externamente.As mesas de voto vão estar abertas entre as 06:00 e as 18:00 locais (05:00 e 18:00 em Lisboa).

Estratégia Nacional de Integração das Comunidades Ciganas

O Alto Comissariado para as Migrações (ACM) inicia um processo de recolha de contributos de pessoas e comunidades ciganas, no âmbito da revisão em curso da Estratégia Nacional de Integração das Comunidades Ciganas 2013-2020.

A Estratégia, coordenada pelo ACM, resultou dos contributos de vários ministérios, municípios, peritos, organizações da sociedade civil, associações e representantes das comunidades ciganas, após a promoção de várias reuniões setoriais e de um processo de consulta pública, que decorreu de entre dezembro de 2011 a 18 de janeiro de 2012.

Segundo Pedro Calado, a taxa de execução da estratégia ronda os 94% e persistem como áreas de intervenção necessárias a Educação, o Emprego, o Combate à Discriminação e Habitação. Como transversal a todo o trabalho, aponta "a importância do apoio ao associativismo cigano e o trabalho com e das autarquias locais".

Festival de Cinema Luso-Brasileiro de Santa Maria da Feira

A 21.ª edição do Festival de Cinema Luso-Brasileiro de Santa Maria da Feira arranca hoje e, até 15 de abril, terá em competição sete longas-metragens produzidas no Brasil e 24 curtas de realizadores brasileiros e portugueses.Além das secções competitivas, o Festival de Cinema Luso-Brasileiro de 2018 levará ao auditório da Biblioteca Municipal da Feira programas especiais dedicados a quatro realizadores, a começar pelo brasileiro Rogério Sganzerla (1946-2004), cujo filme "O Bandido da Luz Vermelha" será exibido em cópia restaurada.

O programa "Realizador em foco", por sua vez, dará a conhecer o trabalho de Fellipe Barbosa, numa sessão tripla com os filmes "Laura" (2011), "Casa Grande" (2014) e "Gabriel e a Montanha" (2017). Segue-se a rubrica "Sangue Novo" com a portuguesa Salomé Lamas e as obras "Golden Dawn" (2011), "A Comunidade" (2012), "A Torre" (2015) e "Coup de Grâce" (2017).

Big Band Júnior no São Luiz Teatro Municipal



A Big Band Júnior (BBJ) apresenta hoje, pela primeira vez, um espetáculo com repertório totalmente português e, essencialmente, de Bernardo Sassetti, num concerto no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa.

O repertório é constituído essencialmente por temas do pianista e compositor Bernardo Sassetti, que morreu em 2012, arranjados para 'big band' por músicos portugueses, complementado por composições ou arranjos de outros músicos portugueses.

A BBJ é uma orquestra-escola de jazz constituída por cerca de vinte músicos, entre os 12 e os 19 anos de idade, e tem por missão estimular o gosto pelo jazz entre os mais novos, proporcionando formação e uma experiência próxima da vivida por um músico profissional.

Com direção musical e pedagógica de Claus Nymark, e coapresentação de Orelha Viva -- Associação Cultural, Hot Clube de Portugal, Casa Bernardo Sassetti e São Luiz Teatro Municipal, o concerto tem como convidados os músicos Filipe Raposo, Inês Laginha e Rita Maria, e hora de início marcada para as 17:30.