Militar português ferido na República Centro-Africana

De acordo com o Expresso, o militar foi atingido numa operação de cerco e busca que decorreu esta madrugada entre as 2h00 e as 6h00. Os ferimentos serão ligeiros.

Este é o segundo incidente no espaço de uma semana envolvendo as forças militares portuguesas em Bangui.

A semana passada, uma patrulha portuguesa naquela cidade africana foi atacada por um grupo armado, sem baixas a registar.