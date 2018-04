Sobe para quatro número de feridos graves em acidente em Nisa

O despiste ocorreu no Itinerário Principal 2 (IP2), entre o nó de Arez e a Barragem de Fratel, pelas 17:56, e provocou a morte a um rapaz de 20 anos.

O autocarro transportava, além do motorista, 48 passageiros, sobretudo jovens entre os 18 e os 23 anos provenientes da Covilhã e de Belmonte, que estavam a regressar de uma viagem de finalistas, segundo fontes da Proteção Civil e da GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o acidente provocou ainda 29 feridos ligeiros e outras 15 pessoas foram assistidas no local do acidente e encaminhadas para a Biblioteca Municipal de Nisa.

Os feridos foram transferidos, na sua maioria, para o Hospital de Abrantes, que receberá três feridos graves e 16 ligeiros. Para o Hospital de Portalegre foram encaminhados 11 feridos ligeiros e um grave e para o de Castelo Branco foram conduzidos dois feridos ligeiros, segundo a mesma fonte.

O IP2 foi cortado nos dois sentidos e o acidente está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.

Pelas 20:55 estavam ainda no local 96 operacionais e 41 veículos.



Lusa