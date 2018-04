2.ª Circular continua cortada devido a acidentes e sem previsão de reabertura

"A estrada vai continuar cortada ainda por muito tempo uma vez que a via tem de ser limpa, pois houve derrame de combustível e óleo, ainda estamos à espera de uma grua para conseguir retirar o camião. O separador central tem de ser reparado", adiantou uma fonte da PSP.



A mesma fonte da PSP explicou à Lusa que cerca das 06:30 houve um acidente no sentido Norte/Sul que envolveu um camião e um veículo ligeiro, do qual resultou um ferido ligeiro, que foi transportado ao Hospital de Santa Maria.



"Na sequência deste acidente ocorreu no sentido Lisboa/Sintra um outro entre dois veículos ligeiros (que se resolveu com declarações amigáveis entre os condutores) e de seguida também no sentido Lisboa/Sintra um outro que envolveu dois pesados, que ainda estão no local", disse, acrescentando que todos os sinistros ocorrerm na zona da Escola Superior de Educação.



A PSP adiantou ainda que os condutores estão a ser encaminhados para a Radial de Benfica e a Avenida Lusíada para contornar a zona do acidente.

Lusa