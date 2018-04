Adiada audição do Ministro da Educação no Parlamento

Os sindicatos de professores acusaram na segunda-feira o Governo de estar a "cometer uma ilegalidade" ao não cumprir o Orçamento do Estado de 2018 nas áreas do descongelamento de carreiras e reposição salarial.

Em conferência de imprensa em Lisboa, que juntou as 10 estruturas sindicais que, em novembro de 2017, assinaram uma declaração de compromisso com o Governo sobre a agenda negocial, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, falando em nome de todos os sindicatos, admitiu que o desfecho dessas negociações pode determinar a aprovação, ou não, do próximo Orçamento do Estado, "pelo menos pela maioria que existe na Assembleia da República".

Sobre a manifestação marcada para 19 de maio, Mário Nogueira afirmou que espera "um Marquês de Pombal completamente cheio" às 15:00 desse dia.